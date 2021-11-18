台中「除暴安民」專案 7天動員4085人次查抄不法
鑒於近期發生鬥毆暴力案件，為防範再次發生，臺中市警方自11月11日起實施全市「除暴安民」專案，期澈底壓制不法分子囂張行徑，累計至今(18)日，為期7天臺中市警方已出動4085人次，並已查獲涉及治平案件4件33人、改造槍枝4枝、子彈84顆、緝豺案件1件1人、查獲通緝犯86名、毒品案39件46人、詐欺及電信詐欺機房案16案21人、公共危險(酒駕)98件98人、賭博及賭博機房4件12人、其他刑案9件10人、失聯移工6人。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-18 15:02:56
其中，檢肅槍械及掃黑部分，警察局刑警大隊偵三隊及第一分局於11月16日分別在南投縣及本市西區各查獲林姓及李姓犯嫌非法持有改造槍枝1枝；刑警大隊偵一隊查獲靈骨塔詐欺、組織犯罪等案，檢肅首惡及成員計21人。
毒品方面，刑警大隊偵三隊偵破林姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品約4公斤、分裝工具一批、販毒所得新臺幣21萬2,200元、振興五倍券面額74,300元。偵五隊偵破葉姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品100餘克、分裝工具一批及相關證物。此外，查緝賭博方面，本局110年1至10月共查獲網路賭博43件、水房4件，查獲賭資新臺幣1,500餘萬，累計帳冊等不法金流70餘億元。
警方表示除針對重點置於轄內KTV、酒（夜）店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。