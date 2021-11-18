債務危機求續命 恆大出售全部恆騰網路持股再套現75億
中國恆大債務危機延燒至今仍未解套，為維持公司現金流，恆大集團宣布將出售手中持有的恆騰網路所有股權，以每股1.28港元的價格套現近21.3億港元（約新台幣75.9億），這也是恆大集團剝離資產的最新一步，如此一來恆大總套現約105.25億港元（約新台幣375億元），預計虧損85億港元（約新台幣303億元）。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-18 14:12:56
綜合外媒報導，恆大正處於債務危機之中，近期也持續加速出脫資產變現，償還超過3000億美元（約新台幣8.4兆）的負債。恒騰網路集團有限公司今於香港交易所公布，恒大集團透過附屬公司出售恒騰網路股份，買方則是聯合資源投資控股有限公司。
消息稱恆大同意以每股港幣1.28元出售恒騰18%的股份，總交易金額約21億2763萬港元，每股價格較週三（17日）收盤價1.69元折價約24.3％，而交易完成後，恆大集團與其附屬公司將不再持有任何恆騰網路股份。
恆大股價今年下跌81％，恆騰網路則下跌36％，由於恆大爆發債務危機近來現金需求大增，幾個月來接連出售持股，原先第2大股東騰訊因此躍居恆騰網路最大股東。恆大則表示，根據帳面價值的差額計算，此次套現預計將從交易中產生約85億港元（約新台幣303億）的虧損，出售款項則將用於一般營運資金。