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傅崐萁回黨？前考紀會主委籲朱立倫：勿讓國民黨紀淪笑柄

國民黨前考紀會主委魏平政日前也因不願放水傅崐萁回復黨籍案，而請辭下台。（圖／資料照片）
國民黨前考紀會主委魏平政日前也因不願放水傅崐萁回復黨籍案，而請辭下台。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-18 14:27:54｜2021-11-18 14:28:42

國民黨中常會昨日通過「同舟計畫」， 放寬違反黨紀以及違法而遭開除的前黨員回黨條件，前考紀會主委葉慶元、魏平政聯名表示，此舉規避考紀會的審查機制，讓違紀參選的傅崐萁、李縉穎等前黨員可以回黨；他們身為國民黨考紀會前任主委，深感難以認同；他們鄭重呼籲國民黨主席朱立倫，不要為違法亂紀的前黨員們另開巧門，輕易地讓這些人回到國民黨，否則，即將來臨的2022以及2024兩次大選，勢必會有更多的國民黨員藐視黨紀、自行參選、輔選，國民黨的黨紀也將淪為笑柄。

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葉慶元、魏平政表示，根據去年9月才由中常會修正發佈的「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第11條及第46條規定，經國民黨開除或撤銷黨籍的黨員，必須在開除黨籍6年後或撤銷黨籍3年後，始得申請恢復黨籍，且必須由地方黨部或專業黨部轉國民黨中央考紀會審核，如申請人「對本黨有顯著貢獻」，且具有「具體事實」及「證明文件」，方得由中央考紀會核准其恢復黨籍申請案。更重要的是，黨紀處分規程第46條第3項明定：「黨員於請求恢復黨籍前2年內，有違反本規程之行為情節重大者，應否准其請求。」

他們指出，李縉穎2020違紀參選立委，導致國民黨提名的林金結落選。傅崐萁2020自行參選立委，導致國民黨提名的黃啟嘉落選，而且傅崐萁2020年5月才因為違反證券交易法被判刑近3年。依據黨紀處分規程第20條第1項，黨員「違反組織犯罪防制條例……重大詐欺、重大背信等罪，經法院判決有罪確定者」，屬於「應撤銷黨籍或開除黨籍」之事由。

他們表示，如今傅崐萁判刑確定尚未滿兩年，即可以乘著「同舟計畫」，與違紀參選未滿兩年的李縉穎一同回黨，豈不荒謬？這要一貫支持國民黨的忠貞黨員們情何以堪？他們非常同意，國民黨必須團結，但是應該是團結在理念而不是利益之下。

他們鄭重呼籲朱主席，不要為違法亂紀的前黨員們另開巧門，輕易地讓這些人回到國民黨！否則，即將來臨的2022以及2024兩次大選，勢必會有更多的國民黨員藐視黨紀、自行參選、輔選！國民黨的黨紀也將淪為笑柄！

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