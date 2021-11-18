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母親收賄4億判無期！女星躲海外喊冤7年　網酸：回來還錢

▲曲婉婷為母親喊冤7年，但張明杰一審被判無期徒刑。（圖／翻攝曲婉婷微博）
▲曲婉婷為母親喊冤7年，但張明杰一審被判無期徒刑。（圖／翻攝曲婉婷微博）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-18 14:42:35｜2021-11-18 14:45:04

大陸38歲女歌手曲婉婷以一首《我的歌聲裡》暴紅，卻沒有繼續在演藝圈曝光，反而低調住在加拿大，原因在於其母張明杰，被指控擔任哈爾濱市發改委副主任期間，涉嫌收賄及濫用職權，貪污金額約3.5億元人民幣（約15億元台幣），2014年被逮捕拘留。官司懸宕了7年，昨（17）日一審宣判，張明杰被以受賄、濫用職權兩個罪名被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收所有財產。曲婉婷近年一直在微博為母親發聲，網友狠酸她若真孝順，就該回祖國幫母親還錢。

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▲曲婉婷每年都會發微博，希望母親早日被釋放。（圖／翻攝曲婉婷微博）
▲曲婉婷每年初都會發微博，希望母親早日被釋放。（圖／翻攝曲婉婷微博）
▲曲婉婷出身單親家庭，和母親張明杰感情要好。（圖／翻攝曲婉婷微博）
▲曲婉婷出身單親家庭，和母親張明杰感情要好。（圖／翻攝曲婉婷微博）

據陸媒報導，法院認定2009年至2011年期間，張明杰任職哈爾濱市道里區政府副區長兼道里區改制領導小組組長，因其濫用職權，導致徵地補償款被違規使用，許多工人上班後沒有拿到應有薪水，數百個家庭受影響，造成公共財產損失約人民幣2.3億餘元。之後，張明杰又利用職務之便，為併購單位謀取利益後，向單位實際管理人索賄500萬元人民幣，再夥同王紹玉向該管理人索取某公司50%股權，折合人民幣9,317萬餘元，共收賄約9,817萬台幣（約4.2億元台幣），案發後，張明杰違法收款都被扣押。

曲婉婷和媽媽感情深厚，常在微博分享回國陪伴母親的心情，張明杰被捕後，她不斷喊話「相信法院、相信法律，一定會給媽媽一個公平、公正的判決」，年初還發微博稱「希望母親的案件能在2021年有個答案」。

但她長期住在加拿大，母親被拘捕期間，還跟溫哥華50歲市長談戀愛，由於市長離婚沒多久，兩人就宣布交往，曲婉婷也被認為是小三，如今母親被判無期徒刑，網友紛紛在其微博砲轟「拿著母親貪污的錢，在國外享受」、「啥時候回來看媽媽」、「喊冤這麼久終於被打臉」。

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