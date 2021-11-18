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醫院陪探病、長照訪視仍需篩檢！陳時中：2條件得免篩

▲指揮中心指揮官陳時中在今（18）日疫情記者會上，重申醫院陪探病及住宿式長照機構訪視免篩條件。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中在今（18）日疫情記者會上，重申醫院陪探病及住宿式長照機構訪視免篩條件。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2021-11-18 14:47:26

有鑒於國內本土疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中在今（18）日針對醫院陪探病及住宿式長照機構訪視免篩條件進行說明，他表示，若有完整接種疫苗滿14天，或是確診但符合採檢陰性解隔條件距發病日3個月內，則可免進行篩檢。

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陳時中今日重申，民眾赴醫院探病時，探病者應出示探視日前三天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明；陪病者也需要入院前三天或入住病房前，進行PCR檢測或抗原快篩，且每名住院病患僅提供1名陪病者公費篩檢。另住宿型長照機構，訪視者的篩檢規定則為應出示訪視前三天內採檢的自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

但有兩條件，只要符合其一即可免篩檢，陳時中說，第一為陪探病者或訪視者，若已完成COVID-19疫苗2劑(含混打)或應接種劑次(如嬌生疫苗1劑）滿14天；第二為確定病例符合採檢陰性解除隔離條件，且距離發病日3個月內，即可得免篩檢進入醫院或住宿式長照機構。（編輯：林莞茜）

▲醫院陪探病及住宿式長照機構訪視免篩條件。（圖／指揮中心）
▲醫院陪探病及住宿式長照機構訪視免篩條件。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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