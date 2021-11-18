又搜集人臉？IG稱機器人帳號氾濫 要求自拍錄影驗證身份
人臉辨識科技在現今社會仍有使用疑慮，臉書（Facebook）母公司Meta在改名之後，臉書也宣布將正式關閉「臉部辨識系統」，並且全數刪除過去從10億用戶收集而來的相關資料。但Meta旗下的Instagram（IG）近來指出，因社群假帳號猖獗，為了確保每個帳戶都是真人創辦而非機器人操控，近期要求部分用戶拍下多角度臉部影片，以驗證他們的身份。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-18 14:57:48
社交媒體顧問納瓦拉（Matt Navarra）在推特上分享了影片截圖，指出IG最近開始要求部分用戶自拍影片，影片必須有臉部的各種角度，以驗證他們是真人。IG在推特上表示，他們正在要求可疑帳戶進行驗證，證明他們不是機器人帳戶，因為機器人帳戶可能會留下垃圾訊息、騷擾他人或是被用來增加關注或是按讚數量。
另一名雜誌編輯貝蒂（Bettina Makalintal）也在推特上分享類似的截圖，指出IG在驗證過程中，會引導用戶拍攝臉部所有角度的影片，才能夠登入使用。
IG公關團隊說明，當一個用戶在短短幾秒的時間突然被大量按讚或是追蹤，就會被懷疑是機器人帳戶，此時就得拍攝多角度臉部影片，才能夠登入使用。IG重申，這項功能不會使用臉部辨識，且團隊會審查這些影片，影片也會在30天後刪除。
根據科技網站《XDA Developers》表示，IG從去年8月開始就在測試影片驗證功能，但碰上了技術問題，因此遭到撤回。但現在似乎是解決了相關問題，打算重新推出這項功能。
由於Meta近日才宣布關閉人臉辨識功能，且要刪除過去從10億用戶收集而來的相關資料，引起外界關注。不過公司強調，這只是關閉特定功能，而不是對於人臉識別的整體使用，其他業務仍可能會用到臉部辨識。