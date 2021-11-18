COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

又搜集人臉？IG稱機器人帳號氾濫　要求自拍錄影驗證身份

▲Instagram開始要求部分用戶自拍錄影，以驗證帳戶的真人身份。（圖／美聯社／達志影像）
▲Instagram開始要求部分用戶自拍錄影，以驗證帳戶的真人身份。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-18 14:57:48

人臉辨識科技在現今社會仍有使用疑慮，臉書（Facebook）母公司Meta在改名之後，臉書也宣布將正式關閉「臉部辨識系統」，並且全數刪除過去從10億用戶收集而來的相關資料。但Meta旗下的Instagram（IG）近來指出，因社群假帳號猖獗，為了確保每個帳戶都是真人創辦而非機器人操控，近期要求部分用戶拍下多角度臉部影片，以驗證他們的身份。

我是廣告 請繼續往下閱讀
社交媒體顧問納瓦拉（Matt Navarra）在推特上分享了影片截圖，指出IG最近開始要求部分用戶自拍影片，影片必須有臉部的各種角度，以驗證他們是真人。IG在推特上表示，他們正在要求可疑帳戶進行驗證，證明他們不是機器人帳戶，因為機器人帳戶可能會留下垃圾訊息、騷擾他人或是被用來增加關注或是按讚數量。

另一名雜誌編輯貝蒂（Bettina Makalintal）也在推特上分享類似的截圖，指出IG在驗證過程中，會引導用戶拍攝臉部所有角度的影片，才能夠登入使用。

▲有IG用戶指出，在驗證過程中會引導用戶拍攝臉部所有角度的影片。（圖／擷取自ImfHope YouTbe頻道）
▲有IG用戶指出，在驗證過程中會引導用戶拍攝臉部所有角度的影片。（圖／擷取自ImfHope YouTbe頻道）
IG公關團隊說明，當一個用戶在短短幾秒的時間突然被大量按讚或是追蹤，就會被懷疑是機器人帳戶，此時就得拍攝多角度臉部影片，才能夠登入使用。IG重申，這項功能不會使用臉部辨識，且團隊會審查這些影片，影片也會在30天後刪除。

根據科技網站《XDA Developers》表示，IG從去年8月開始就在測試影片驗證功能，但碰上了技術問題，因此遭到撤回。但現在似乎是解決了相關問題，打算重新推出這項功能。

由於Meta近日才宣布關閉人臉辨識功能，且要刪除過去從10億用戶收集而來的相關資料，引起外界關注。不過公司強調，這只是關閉特定功能，而不是對於人臉識別的整體使用，其他業務仍可能會用到臉部辨識。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀