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集檢所訂房驚現「魷魚遊戲」符號？陳時中回應：玩笑大了

▲民眾實際登入集中檢疫所網站，就能看到頁面讀取時出現類似韓劇《魷魚遊戲》的符號。（圖／翻攝自衛福部集中檢疫所官網）
▲民眾實際登入集中檢疫所網站，就能看到頁面讀取時出現類似韓劇《魷魚遊戲》的符號。（圖／翻攝自衛福部集中檢疫所官網）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 15:26:46｜2021-11-18 15:28:32

春節將至，中央流行疫情指揮中心在今（17）日上午10時開放民眾預約防疫旅館、集中檢疫所。不過有眼尖民眾發現，實際前往衛福部集中檢疫所的預約頁面，在網站讀取時會出現類似韓劇《魷魚遊戲》的符號。對此，指揮官陳時中表示「玩笑開大了！」

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集中檢疫所上午10時開放預約後，截至今日下午13時止，訂房成功有583間。指揮中心提醒，集中檢疫所自今年6月27日至12月31日開放入境旅客自費入住訂房，檢疫14天每日2000元。欲預定春節專案防疫旅館或集中檢疫所者，應先確認自己是否有符合「10+4」或「7+7」檢疫條件，再到交通部觀光局查詢各縣市有空房的日期再進行訂房，並於入境48小時前如實填報入境檢疫系統中各項資訊。

而在防疫記者會上有媒體提到，民眾實際登入預約集中檢疫所的網頁，會看見類似韓劇《魷魚遊戲》的符號，引發討論。對此，陳時中則反駁，那就是一個幾何圖形，不代表集中檢疫所和《魷魚遊戲》有什麼關聯，幾何圖形沒有規定是誰的專利，陳時中更反問，寫個零就是「我們在玩魷魚遊戲」？

而有媒體報導民眾看到這圖案心生不滿，陳時中則回應，「我想寫這的人未免把玩笑開大了」。（編輯：倪浩軒）

▲春節專案集中檢疫所、防疫旅館方案條件說明（圖／指揮中心）
▲春節專案集中檢疫所、防疫旅館方案條件說明（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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