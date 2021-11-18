中市AED建置最少 議員呼籲推廣加強民眾訓練

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賴佳微表示，根據衛福部統計，「心臟疾病」是國人10大死因第２位，台灣每年約有２萬人在送到醫院前心跳就停止了。國外有研究指出，如果心臟停止的意外發生時，在患者心跳停止的１分鐘內馬上給予電擊，心跳回復的機率高達９成。這時候就需要自動體外心臟電擊去顫器也就是AED，透過AED的電擊與CPR相輔相成，可減少缺氧對於人體腦部及全身器官的損害，讓到院前心跳停止的患者，較有機會恢復正常狀態。
賴佳微指出，根據109年六都的綜合統計比較下，台中市的AED在每十萬人擁有數是六都墊底的44.8台，相較台北市平均每10萬人有85.9台，台中不僅六都最少，還差前五都非常多。而AED不是有就好，更要搭配 CPR充分來宣導，才不會讓民眾在緊急關頭時候不知如何使用。但根據六都109年的AED以及CPR宣導總人次的統計來看，台中是六都倒數第二，僅有36930人被宣導，這個數字離雙北宣導人次皆破十萬來比，差距也相當大。
最後賴佳微呼籲，市府加速盤點市府各單位內還沒建置的空間，加速來建置外，針對法規內需建置AED的八大公共場所也需檢視是否有充分來落實，並提供誘因鼓勵民間企業達一定規模者也一併來設置。除了提高台中市AED的安裝密度，更要加強對於市民操作AED的訓練，來健全台中的緊急救援體系。
衛生局表示，經查衛生福利部公共場所AED急救資訊網，截至今年11月18日止，台中公共場所登錄AED共1,324台，達每10萬人口47台，為六都第三。台中市依規應設置AED的八大類公共場所共435處，均已完成設置，目前29個行政區皆有設置AED。
衛生局指出，為進一步增加AED密度，市府已請各機關鼓勵所轄業管單位廣設AED外，也請各機關將「設置AED」納入業管單位例行評核項目或加分項目，以提高私人場所設置AED意願。此外，針對私人場所雖設置AED但未登錄作業部份，衛生局也會透過平時各項業務督導訪查或稽查，進行各場所AED清查作業，鼓勵業者完成登錄。
另外，為提升市民CPR及AED相關知能，衛生局將持續增加教育訓練與宣導場次，並與消防局合作宣傳，讓更多民眾在黃金時間內被救助，打造安心宜居的台中城。