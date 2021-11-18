中市AED建置最少 議員呼籲推廣加強民眾訓練

最近天氣開始變冷，全台也有出現心血管疾病猝死的案例。當在路上遇到有人心臟驟停時，在黃金５分鐘內取得 AED 急救，並施以 CPR ，更有機會提高患者存活率。今 (18) 日民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻質詢指出，台中市的 AED 數量不但六都最不充足，市民訓練使用人次也排名倒數，呼籲市府加速推廣建置，並加強民眾的訓練，讓更多意外導致心跳停止的市民有更高的機會存活下來。

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賴佳微表示，根據衛福部統計，「心臟疾病」是國人 10 大死因第２位，台灣每年約有２萬人在送到醫院前心跳就停止了。國外有研究指出，如果心臟停止的意外發生時，在患者心跳停止的１分鐘內馬上給予電擊，心跳回復的機率高達９成。這時候就需要自動體外心臟電擊去顫器也就是 AED ，透過 AED 的電擊與 CPR 相輔相成，可減少缺氧對於人體腦部及全身器官的損害，讓到院前心跳停止的患者，較有機會恢復正常狀態。

賴佳微指出，根據 109 年六都的綜合統計比較下，台中市的 AED 在每十萬人擁有數是六都墊底的 44.8 台，相較台北市平均每 10 萬人有 85.9 台，台中不僅六都最少，還差前五都非常多。而 AED 不是有就好，更要搭配 CPR 充分來宣導，才不會讓民眾在緊急關頭時候不知如何使用。但根據六都 109 年的 AED 以及 CPR 宣導總人次的統計來看，台中是六都倒數第二，僅有 36930 人被宣導，這個數字離雙北宣導人次皆破十萬來比，差距也相當大。

最後賴佳微呼籲，市府加速盤點市府各單位內還沒建置的空間，加速來建置外，針對法規內需建置 AED 的八大公共場所也需檢視是否有充分來落實，並提供誘因鼓勵民間企業達一定規模者也一併來設置。除了提高台中市 AED 的安裝密度，更要加強對於市民操作 AED 的訓練，來健全台中的緊急救援體系。

衛生局表示，經查衛生福利部公共場所 AED 急救資訊網，截至今年 11 月 18 日止，台中公共場所登錄 AED 共 1,324 台，達每 10 萬人口 47 台，為六都第三。台中市依規應設置 AED 的八大類公共場所共 435 處，均已完成設置，目前 29 個行政區皆有設置 AED 。

衛生局指出，為進一步增加 AED 密度，市府已請各機關鼓勵所轄業管單位廣設 AED 外，也請各機關將「設置 AED 」納入業管單位例行評核項目或加分項目，以提高私人場所設置 AED 意願。此外，針對私人場所雖設置 AED 但未登錄作業部份，衛生局也會透過平時各項業務督導訪查或稽查，進行各場所 AED 清查作業，鼓勵業者完成登錄。