獨／澎恰恰親吐欠債事實　百萬債主竟是蚵仔煎小販

《NOWnews今日新聞》昨（17）日獨家報導，澎恰恰（澎哥）被債主投訴避不見面，決定提告詐欺，他昨晚直播終於露臉，坦言對苦主很抱歉，12月會準時出庭，他揭露債主並非有錢人，而是彰化天后宮附近一對販賣蚵仔煎的顏姓攤販，拿保險去借款給澎哥。結果昨晚直播時，澎秀出傳票內容，未遮掩當事人地址，導致顏姓夫妻身分曝光，顏太太也向記者透露，自10月中旬澎恰恰召開還款記者會後，傳訊息都被已讀不回，迫於無奈才會走上興訟一途。《NOWnews今日新聞》傳訊給澎恰恰詢問此事，他僅表示「這些問題都不表示意見，歹勢」。





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▲澎恰恰吐露被他人以蓋劇場為由借了1400萬，但都沒有寫借據，真實性待查證。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

澎恰恰昨晚直播，坦言收到法院傳票，心情大受影響，也證實報導內容為真，顏姓債主向銀行借了100萬給他，約定每個月還15萬，但半年之後，他卻沒還一毛錢，因為債務太多，無法處理，但不會選擇逃避。至於專門還款帳戶何時公開帳目，他說並非依日期決定，而是要看累積金額判斷，故沒有確切時間。





澎恰恰也解釋，經營宜蘭黃金泡菜館的吳姓債主，開了空白支票給他，他是轉手拿給朋友救急，沒想到對方會跳票200萬元，欠錢的另有其人，他和吳先生都沒有拿到該款項，真正的借款人疑似是詐欺慣犯，聲稱跟總統蔡英文熟稔，四處騙人投資，曾被新聞媒體曝光過惡行，他向地下錢莊借款後置之不理，如今債主找上門，澎恰恰也很無奈，只能兩手一攤嘆奈何。吳姓苦主決定月底會提告，指澎哥涉及偽造有價證券。





▲澎恰恰簽署合約上註明借款100萬元，不只還錢還會給對方每罐泡菜25元紅利，但顏姓債主至今一毛錢都沒收到。（圖／顏姓債主提供）

澎恰恰在直播裡數度怨嘆，欠債非自己所願，過去有美好夢想，誤信他人要蓋劇場，借出1,400萬給對方當資金，卻沒寫借據，如今錢要不回來，內心很自責、很痛苦。曾傳訊給友人「活也活夠了」，被認為有輕生念頭，他昨澄清「這是朋友之間的心裡話」，不會再做傻事，因為這樣無法解決問題。網友則安慰他，要他加油，只要有心面對，一定會撐過難關。



