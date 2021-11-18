麥當勞要漲價了！套餐平均漲2.2% 麥脆雞腿一塊漲到60元
民眾的小確幸又要減少了！台灣速食龍頭麥當勞宣布，從下週三（11/24）零時起調整部份餐點價格，除了嫩煎雞腿堡調降2元、薑燒豬肉長堡、煙燻雞肉長堡價格不變以外，其餘15項調漲1~5元不等，套餐平均漲幅約2.2%。其中，經典口味大麥克與勁辣雞腿堡調升3元，單點新價格來到75元，調漲最大的是麥脆雞腿，一口氣漲5元來到60元，含麥脆雞的分享盒售價也會同步調整。看來通膨真的無法擋，速食族荷包又得縮水囉。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-18 15:40:05｜2021-11-18 15:50:02
除了上述調整以外，包括BLT安格斯黑牛堡、BLT辣脆雞腿堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯黑牛堡、凱薩辣雞腿沙拉、義式烤雞沙拉等品項也都調升5元。
至於點心飲料部分，共有14項調升3~7元，平均調幅4%。其中汽水類、紅茶綠茶一口氣漲5元，奶茶大杯調升3元、小杯調升5元，玉米湯大杯調升3元、小杯調升7元，薯條也是調升3元。不過也有9項飲料調降，包括經典美式咖啡調降7元最多，其餘也有2~5元的調幅。另外包括蛋捲冰淇銀、冰炫風等15個品項維持不變。
台灣麥當勞強調，因應「麥脆鷄腿」單個及中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）價格調升5元，含有麥脆鷄腿與前述中杯飲料品項之分享盒與歡樂送部分餐點，售價將同步調整。另外，「12塊麥脆鷄腿分享盒」與「黃金派對分享盒」將自11月24日起停止銷售，但同時推出「30塊麥克鷄塊分享盒 」及「鷄塊雞腿分享盒」。
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