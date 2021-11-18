44歲吳政世有了「兒子」　當《魯蛇》爸舉動超暖

我是廣告 請繼續往下閱讀
《我的魯蛇舅舅Uncle》預告中，吳政世彈吉他把妹，外甥突如其來一句：「爸爸，我餓了！」讓剛萌芽的愛情瞬間沒了；外甥好不容易跟心儀的女孩靠近，但中二舅舅硬是插一腳，一個是長不大的大人，一個是想快點長大的小孩，兩人互相對峙，到後來的共同治癒、一起成長。
吳政世演過無數綠葉配角，他得到「最佳男配角」殊榮後，曾表示：「覺得世界有點不公平，也不要失望或是放棄，不要自責一直做下去的話，沒能得到的安慰和補償，一定會到各位身邊的，相信各位一定會很快遇到自己的山茶。」因為他的堅持，終於迎來首部男主角。
吳政世天生有搞笑體質，是拍攝片場的開心果，拍戲時常即興發揮，《雞不可失》的導演都說他是世界上最好笑的人，全智賢也爆料2人合拍《智異山》時，只要看到吳政世的臉就會NG狂笑，讓吳政世無奈：「我到底哪裡好笑了？」
吳政世對觀眾表示：「拿到好的劇本後開始塑造角色個性，拍攝過程總是讓人心動，希望可以在大家疲憊又累的時期，因為這部作品給大家帶來一點歡笑和感動，所以拍攝過程中我也有了力量，我會盡最大的努力，請大家多多期待。」《我的魯蛇舅舅Uncle》12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。龍華偶像台MOD353全台首播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110