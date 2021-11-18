COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

44歲吳政世有了「兒子」　當《魯蛇》爸舉動超暖

▲吳政世（中）劇中被誤會有兒子。（圖／龍華電視）
▲吳政世（中）劇中被誤會有兒子。（圖／龍華電視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-18 15:49:59

44歲韓星吳政世是韓劇迷熟知的綠葉，去年靠著《雖然是精神病但沒關係》詮釋自閉症患者，拿下百想「最佳男配角」肯定。他今年終於當上男一，在《我的魯蛇舅舅Uncle》中飾演被朋友背叛、遭愛人拋棄的無業遊民音樂家王俊赫，因姐姐（田慧振 飾）和家暴丈夫離婚後，負責照顧有焦慮症和強迫症的外甥，發生一系列有趣的育兒故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劇中，吳政世（左）照顧姊姊田慧振的兒子。（圖／龍華電視）
▲劇中，吳政世（左）照顧姊姊田慧振的兒子。（圖／龍華電視）

《我的魯蛇舅舅Uncle》預告中，吳政世彈吉他把妹，外甥突如其來一句：「爸爸，我餓了！」讓剛萌芽的愛情瞬間沒了；外甥好不容易跟心儀的女孩靠近，但中二舅舅硬是插一腳，一個是長不大的大人，一個是想快點長大的小孩，兩人互相對峙，到後來的共同治癒、一起成長。

吳政世演過無數綠葉配角，他得到「最佳男配角」殊榮後，曾表示：「覺得世界有點不公平，也不要失望或是放棄，不要自責一直做下去的話，沒能得到的安慰和補償，一定會到各位身邊的，相信各位一定會很快遇到自己的山茶。」因為他的堅持，終於迎來首部男主角。

吳政世天生有搞笑體質，是拍攝片場的開心果，拍戲時常即興發揮，《雞不可失》的導演都說他是世界上最好笑的人，全智賢也爆料2人合拍《智異山》時，只要看到吳政世的臉就會NG狂笑，讓吳政世無奈：「我到底哪裡好笑了？」

吳政世對觀眾表示：「拿到好的劇本後開始塑造角色個性，拍攝過程總是讓人心動，希望可以在大家疲憊又累的時期，因為這部作品給大家帶來一點歡笑和感動，所以拍攝過程中我也有了力量，我會盡最大的努力，請大家多多期待。」《我的魯蛇舅舅Uncle》12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。龍華偶像台MOD353全台首播。

▲劇中，吳政世人生失利。（圖／龍華電視）
▲劇中，吳政世人生失利。（圖／龍華電視）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀