PLG／全台首座！攻城獅基地大公開 李家瑞：有家的感覺
P. LEAGUE+新竹攻城獅今(18)日舉辦LIONEERS HUB開幕暨開季獅吼大會，宣布全台首座職業球團複合性訓練基地LIONEERS HUB正式落成，新任隊長李家瑞直呼很幸福，「有家的感覺。」
記者鍾東穎/新竹報導
2021-11-18 15:51:35
LIONEERS HUB共有4層樓，球團成功吸引知名連鎖餐飲進駐，1、2樓分別為Texas Roadhouse 德州鮮切牛排與台中人氣燒肉店森森燒肉。3樓榮耀國(Pride Land)將作為球團宿舍。宿舍也藏有小巧思，球團以籃球場相關數字命名房號，坐鎮於禁區的洋將辛巴房號為28.42(禁區面積)；射手朱雲豪房號則是6.75(弧頂三分線距離)。
4樓為訓練中心，下層是球隊重訓區與練習球場，球團採用NBA等級楓木地板與LED大螢幕搭配主視覺打造專屬場地，且特別將場館屋頂預留未來冠軍錦旗吊掛區，期盼能時時刻刻勉勵獅群們「我們必須更努力，每一天都要比昨天更進步！」4樓上層為戰情中心(War Room)即是攻城獅球團辦公室，War Room設計風格採用美式多元辦公空間，也打造窗邊吧台讓同仁偶爾能站立辦公。
攻城獅去年球員宿舍是喜來登飯店，今年有自己專屬的家，隊長李家瑞表示，「很有家的感覺。自己的房間自己打理，會想要保持整齊、乾淨，不像飯店會有外人進來打掃。」也笑說很喜歡4樓訓練中心牆上的大螢幕，「有時練完球大家會一起用來看NBA球賽。」
基地從無到有，李家瑞感受到球團滿滿用心，直呼很幸福，「去年成立，成績沒有很好，但球團還是願意相信我們，打造這個基地，就像我去年說的，在這裡真的很幸福，對我們真的很好，會想更用心打球回報所有支持的人。」
攻城獅今年年度口號喊出「READY TO ROAR」，總教練林冠綸信心喊話，「今年我們期許自己坐二望一，最終目標就是衝擊總冠軍！」新信休賽季在自由市場補進郭少傑與林宜輝，提升穩定得分能力，且三位洋將辛巴、大勝與法獅皆具有一定宰制力。