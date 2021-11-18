寵物店買狗釀禍！吃鄰居家畜才驚覺物種不對：牠是受害者
祕魯一對夫婦前往寵物店購買哈士奇，回家後發覺牠與普通小狗不同，性情較為暴躁、狂野，可仍是付出愛與關懷將之拉拔長大，直至某天牠吃掉鄰居飼養的家畜，遭到投訴後才發覺，原來自家愛犬從來都不是狗，而是一隻狐狸！
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 16:01:11｜2021-11-18 16:22:10
該對祕魯夫婦於寵物店挑選小狗，挑中了一隻店家聲稱的西伯利亞哈士奇，以13塊美金（約台幣361元）的價格抱回家，並為其取名「跑跑（Run Run）」。飼養不久後便發現跑跑行為愈加激進，對其它生物的態度相當狂野，餵養長大後，竟把鄰居飼養的雞隻、鴨子、天竺鼠，通通撕咬入腹。
後續夫婦發現，跑跑其實並不是店家所稱的哈士奇，而是南美洲的野生犬科動物山狐，牠外型類似赤狐，擁有尖臉、尖耳，為該州體型僅次鬃狼的第二大犬科動物。跑跑在今年5月逃離家中，祕魯國家森林和野生動物管理局花費近6個月的時間追蹤，終於在上週抓到跑跑，並改交由專業團隊的照顧。
祕魯國家森林和野生動物管理局說明，跑跑其實是非法野生動物貿易的受害者，雖當地明令販賣野生動物最高處5年有期徒刑，可秘魯今年仍有125次找到正非法飼養野生動物的民眾，遑論那些還未被發現的。希望民眾若有心飼養寵物，即便不走領養管道，也要慎選購買店家，以免助長非法走私及違法捕捉野生動物的歪風。（編輯：李惠婷）