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議員提編預算送辣椒水自保 中市警局長：朝這個方向努力

▲國民黨議員楊正中詢問，市警察長蔡蒼柏要不要編預算，給市民人手一瓶辣椒水，抵抗壞人。(圖／柳榮俊攝2021.11.18)
▲國民黨議員楊正中詢問，市警察長蔡蒼柏要不要編預算，給市民人手一瓶辣椒水，抵抗壞人。(圖／柳榮俊攝2021.11.18)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-18 16:47:03

台中治安民眾只能買辣椒水自保？台中市議會今(18)日進行警消環衛業務質詢，國民黨議員楊正中指出，日前新北市發生因交通引起的街頭打人案件，在網路上瘋狂流傳新北市民用行動告訴台中市民「隨身攜帶辣椒水」，遇到壞人才能夠防身。他詢問市警察長蔡蒼柏要不要編預算，給市民人手一瓶辣椒水，抵抗壞人。蔡蒼柏表示，我們朝這個方向努力。議員：蛤！副市長陳子敬則馬上說，沒有必要，還是要把治安做好。

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楊正中表示，過去台中市有人笑稱是「慶記之都」，這些年在所有台中市警察的努力之下好不容易漸漸洗刷這個汙名，這次瑪莎拉蒂事件又讓台中市的治安，背上「球棒之都」的污名。他表示，治安好要嚴厲掃除黃賭毒槍，斷絕不法徒金源來源，沒有錢誰還敢囂張？


楊正中指出，前兩天在新北市發生一個因交通引起的街頭打人案件，那段影片在網路上瘋狂流傳新北市民用行動告訴台中市民「隨身攜帶辣椒水」，遇到壞人才能夠防身。建議警察局以後宣導品不要再送口罩，改送台中市民一人一瓶辣椒水、防狼噴霧自保。


為此，警察局長蔡蒼柏說，會朝向這個部分努力。


副市長陳子敬則認為沒有必要，還是要把治安做好，才不會讓台中市民對台中的治安沒信心，他強調維護治安所有警察責無旁貸。


楊正中問，瑪莎拉蒂事件引起如此大的風波，警察局自我檢討是否有所疏失？蔡蒼柏局回應說，這個處理過程經過調查有些不太妥當的地方。他追問是哪些地方不妥當？既然自認有缺失警察局要改善之道為何？


蔡蒼柏則說，最近已召集各派出所的幹部，要求往後處理這種案件馬上啟動快速打擊部隊，優勢警力立即改赴要現場，並與地檢署溝通要依照刑法新修正第149150條「聚眾鬥毆」的法條偵辦。


楊正中認為，這件事情最大的爭議在於沒有用現行犯逮捕，而警察當時趕赴現場時那些滋事分子還在叫囂，根本目無法紀！當下不僅沒有用準現行犯偵辦，竟然還放人？令人質疑警察吃案。對此，蔡局長說經過調查，認為是在場員警經驗上還有待加強。


楊正中強調，台中治安要變好，就要先掃黑，斷了這些滋事分子的金源，沒錢誰還敢囂張？這些不法之徒都是靠「黃、賭、毒、槍」賺錢，他請警察局要加油，要把這些不法分子通通抓起來。


此外他認為，現在警察勤務太多，讓警察疲於奔命，蔡局長身為高階警官應該要勇於任事、勇敢講真話，請蔡局長一起呼籲中央警政署的長官，讓警察回歸專業、減少不屬於警察的勤務。


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