「一蘭拉麵」台灣二號店 「三彈」好禮慶插旗台中

日本超人氣一蘭拉麵，4年前進軍台北，曾創造連續312小時排隊紀錄。事隔四年， 一蘭拉麵台灣二號店落腳台中，將於24日上午10時開幕。今日，業者提前公開台中店內部裝潢，占地200坪，設置41席座位及伴手禮專賣區。與台北24小時營業不同的是，台中營業時間是早上10時至午夜12時，未來再視營業狀況調整。

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一蘭拉麵跨出台北成立二號店，已籌備一年有餘。業者表示，一蘭拉麵選擇在台中成立二號店，主要考量台中位居全台中心位置，方便南來北往消費者。只是，好事多磨，受到疫情影響，開幕時間一延再延，自去年底、今年夏天二度延遲。如今疫情趨穩，決定24日上午10時正式開幕，並推出「三彈」好禮相送。

▲超人氣一蘭拉麵，以一味天然助骨拉麵美味征服全球饕味味蕾。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

業者表示，台北一號店是採24小時營業，即使已開幕4年，依舊超人氣，平日排隊時間須等2到3小時、假日約4到6小時。尤其新開幕期間，不僅搶頭香的消費者，足足提前排隊等候2天，更創下連續312小時未間斷的排隊熱潮，讓人津津樂道。

▲一蘭拉麵台灣二號店24日開幕，祭出三彈好禮，第一彈是首日前三名客人可獲有田燒拉麵碗，為了這個碗，台北店開幕時，客人可是提前2天排隊搶頭香。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

位於台中朝富路的二號店，為歡慶新店開幕，業者祭出「三彈」好禮 ，開幕首日前三名進店消費者，可獲得有田燒一蘭謹製拉麵碗一個。前1500名進店客人，可獲得台中店專屬紀念品一份。購買伴手禮滿2000元以上再獲得一蘭特製胸章一套。 業者期待熱情的台中消費者，能打破台北客人為搶「有田燒拉麵碗」而等候2天紀錄

▲「一蘭拉麵」台灣二號店落腳台中，為方便南來北往客人，特設寬敞伴手禮專賣區，仿淺草店屋台風。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

一蘭拉麵台中店是一蘭在全球第87間店舖，內部裝潢上，除了必備41席集中座位，首次規劃寬敞的伴手禮專賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。台中店營業時間也與台北不同，早上10點到午夜12點，未來將視人潮狀況調整營業時間。











