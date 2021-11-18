制止前廠長稱核四安全？范雲澄清：是要台電駁斥有錯言論
民進黨立委范雲近日針對核四議題表示，台電不應放任核四前廠長王伯輝到處「放謠言」，台電、原能會在12月18日公投前應出面處理這些宣稱核四安全的言論；此段發言被部分報導解讀成制止王伯輝發言、不顧言論自由，引發討論。對此，范雲今（18）日澄清，自己在核四考察時是說，「王伯輝有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任」，難道面對層出不窮關於核四的錯誤資訊，台電不用負責任的說明嗎？
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-18 17:13:10
立法院教育文化委員會15日至核四考察，范雲在考察現場表示，「特別是台電，自己的退休廠長亂講話，我覺得是非常嚴重的事情，應該要澄清，他有他的言論自由，但台電有基於專業告訴全民，如何看待這一個核四廠，這個議題的公投的重要正確資訊的一個重要的責任」。
16日民進黨立法院黨團召開記者會談及此議題，范雲再次重申，「重啟核四根本是災難，核四前廠長王伯輝到處放謠言，台電跟原能會應該站出來駁斥這些宣稱核四安全的不當謠言，要求台電跟原能會在12月18日公投前出面處理」。
范雲的發言被部分人士解讀成制止王伯輝發言、不顧言論自由。范雲今日澄清，她當天在現場明明是說，要台電出來駁斥、澄清錯誤言論，「他（王姓前廠長）有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任」。
范雲說，難道面對層出不窮關於核四的錯誤資訊，台電不用負責任的說明嗎？「這些習慣造謠的媒體跟粉專，你們為何那麼害怕民眾知道真相？！也請郭正亮學長查明真相再評論啊，究竟是誰在放假消息傷害言論自由」。