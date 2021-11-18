黃士修指安檢程序有簽名　許永輝：那是運轉測試

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黃士修說，日本311大地震的斷層長達500公里，發生規模9的超級大地震，最靠近震央不是福島電廠而是女川核電廠，不但安然無事也成為當地居民避難所，反核方卻跳針核四2公里的S斷層。中部斷層多擔天然氣儲氣槽、輸油管、煉油廠都在這些地方，發生意外都比核電廠脆弱。
面對反方代表，黃士修表示，許永輝曾是核四廠模擬中心主任，試運轉安檢程序書都有許的簽名，他已準備好刑事告發草稿，若許認為核四安全有疑慮，他就要到台北地檢署告發，認為許瀆職、偽造文書、登載不實，要許永輝小心說話、身家安頓好沒。
許永輝則表示，他是負責核四試運轉測試，他工作是確保各自獨立系統被妥善整合，黃士修說當年安檢報告是他做的，但黃連安檢報告、試運轉測試報告都分不清楚，要談核四是否安全，對於黃士修來說太過專業，他要說清楚黃傳播的錯誤資訊。
許永輝說，核四當時選擇在美國沒有實際運轉電廠，又把日本建築搬到核四，但核四必須依據美國法規興建，並採購歐美規格設備，這和當時日本建物是無法相容，尤其是在消防系統在事故處置、安全設備配置上有很大差異，導致電廠內裝空間狹小，設備難以整合、加固。
許永輝表示，他感佩黃士修長期投身核能倡議，但黃的背後李敏教授、葉宗洸教授、王伯輝前廠長，不知道核四廠設計、採購、施工有先天不良問題。王伯輝還說核四安全無虞，但都是原能會拒審程序問題，但這是工程師要不得心態，先射箭後畫靶是不科學、違反工程良知。
說明會進入第2輪後，黃士修表示，許永輝只拿中間檢討報告，卻沒說問題其實可以解決，其中有32項原能會沒審查通過，是因為核四封存才暫停施工，核四甚至差點在2019年重啟卻被府院高層擋下。核四公投通過後相關安檢會做，不然反方說的工程疏失、弊案等永遠被淹滅證據，民進黨多害怕民眾知道真相。
至於核廢料部分，黃士修則說，民進黨主張萊豬、核食符合科學標準，但核廢料不是也是如此，對於輻射、健康測試很清楚，反而萊克多巴胺對健康影響不清楚。世界各國政府也說核能符合綠色投資。
許永輝表示，核四重啟會遇到建廠執照失效，要重新提出安全分析報告，耐震要用2新修訂標準，針對320公里斷層調查，還要釐清斷層間的連動關係，震動會不會互相影響。黃士修說很多技術可以克服、是程序問題，但這昧於工程現實，不顧核四狀況的空想。