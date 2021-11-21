台中十大熱門「量販宅」南屯進榜3名　剩這2區還有1字頭

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而熱門交易量販宅前10名中，西屯區的「家樂褔青海店」以802筆交易一舉拔得頭籌，排名第二是北區「大潤發忠明店」的538件，第三名則是西屯區「家樂福西屯店」的470件；另外，從住宅單價發現，太平區的「家樂福太平店」和東區的「家樂福德安店」，目前平均單價尚可見到1字頭，十分親民。
交易量排名第一的為西屯區「家樂福青海店」，周邊房價約每坪28.5萬。永慶不動產台中青海惠來加盟店店長林坤毅表示，青海店周邊住宅需求量能本身就多，鄰近新光三越、遠東百貨、逢甲商圈等，商業機能發達，開車可快速上中港交流道或台74線，休閒運動則可到秋紅谷廣場、福星公園，未來受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，房市增值空間大。
而交易量排名第三的「家樂福西屯店」，林坤毅指出，由於靠近台中工業區、中部科學園區，以及澄清綜合醫院、榮總區域醫療機構，吸引就業人口、銀髮族置產於此，有機會1,000萬元內入手屋齡25年左右的3房大樓。
值得一提的是，從前十大熱門量販宅可看見，南屯區上榜3名，林坤毅補充，在鐵路高架化、捷運綠線通車後，促進城市縫合與進步，跨區買房增加，在人口紅利、學區、各項生活利多挹注下，使南屯脫胎換骨，新成屋逼近4字頭。
而交易量排名第二的北區「大潤發忠明店」緊鄰四期重劃區，有巢氏房屋中清捷運加盟店店長王俊諺說，中清路南北向可以往大雅及中區，忠明路東西向則連結東區和西區，因此這附近居住環境及生活、休閒機能都相當優異，自然吸引不少都會人士的目光，住宅密度高成為熱區，平均價格約為21.8萬元。
在住宅單價部分，房價最為親民落在太平區的「家樂福太平店」，周邊平均房價約每坪16.3萬，而東區「家樂福德安店」以每坪單價約19.5萬元居次。有巢氏房屋台中太平興旺加盟店店長張瀞予表示，「家樂福太平店」是南太平採買的最佳選擇，鄰近建平國小、太平國小、中平國中、公有市場、長憶夜市，商業活動集中於中興路一帶，有醫院、銀行、麥當勞等，生活機能可說是相當成熟。
張瀞予補充，由於太平區以往受到921大地震影響，大樓建案供給出現斷層，中古華厦稀有、釋出少，多為屋齡25至30年的產品，成交單價約落在16至17萬元；近年，當地受惠台74號快速道路通車，工業區引進就業市場，也帶動民眾看好房市的預期心理，至今已成為新興購屋熱區。
有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成指出，一出台中火車站即可抵達的「家樂福德安店」，鄰近有台糖湖濱生態園區、干城重劃區，位在新時代百貨商圈內，周邊生活機能完善，尤其去年大智北路打通後，火車站正式前後站串聯，交通大幅改善，使市區人潮來消費更加便利。
曾志成分析，量販店附近1字頭房價多屬於屋齡30至40年的舊式公寓，低總價好入手讓人趨之若鶩；不過，在LaLaport購物中心確定落腳台糖湖濱生態園區，以及完工的新建國市場及秀泰影城帶動人口匯聚，吸引建商紛紛推案，新成屋詢問度頗高，2字頭的大樓成為附近的主力產品；未來東區擁有台鐵與捷運藍線、橘線共構利多，便利性將大幅提升，再配合周邊都更議題，為舊市區復甦再添柴火，勢必成為台中發展相當可期的潛力之星。