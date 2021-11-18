黃少祺禁吃消夜勤運動 50歲「全身猛男肌肉」不科學
黃少祺在三立《天之驕女》角色百變，從霸道總裁到智力退化「張八歲」，現在又是粗獷浪人的打扮，被女演員虧說：「比我們女生花樣還多。」劇中他飾演的張嘉良因爸爸與兒子相繼發生事故，讓他自覺無用而放逐自我，留了鬍子還跑去打拳擊，化身成「格鬥天王」。黃少祺笑說編劇從沒放過他的身材，這次還因應劇情大露腹肌。而前陣子演8歲小孩時，有點放縱吃了許多甜食，最近又需要展露體格，讓他直喊壓力大，加上最近戲常常拍到半夜，所以黃少祺不敢吃消夜，又瘦了一圈，還要找時間健身，讓8塊肌不墜。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-18 17:27:57
這次頹廢造型讓黃少祺覺得很新鮮，笑說平時鬍子長得快，但再怎麼留都沒辦法有落腮鬍。由於最近戲比較複雜，現在與回憶戲穿插拍攝，所以沒辦法留真鬍子，因此劇中造型是黏出來的。被問到拍戲之餘，可以忍受多久沒刮鬍子？黃少祺表示，1個星期是極限，自己會看不習慣，最重要是吃飯下巴會卡飯粒，黃少祺也分享在家調皮的一面，他說每次只要留鬍子就會故意去蹭兩個兒子的臉，讓他們受不了大叫：「爸爸不要用菜瓜布刮我的臉。」
劇情走向黃少祺要踢館格鬥場老闆陳謙文，兩人將上演拳擊格鬥，面對一身肌肉爆發的黃少祺，陳謙文笑說自從打了疫苗後，自己也鬆懈許多，身材不比往常好，讓黃少祺露就好。巧的是兩人剛好分別在《天之蕉子》、《天之驕女》中演同個角色「張瑞坤」，黃少祺對此感到十分意外，沒想到有機會同框，陳謙文則開玩笑說：「我穿越時空來了。」