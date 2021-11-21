不搶對不起會費！好市多黑色購物節明開跑 三大品項秒殺
大型美式賣場好市多年度盛事黑色購物節檔期，將從明（22）日開跑，整個促銷檔期會一直到下週日（11/28），為期七天的時間將針對家電、衣物、生活物品等品項推出超大下殺折扣優惠。預料又將掀起一波排隊搶購風潮，不過好市多還是維持一貫低調神秘的風格，對於優惠內容三緘其口，應該只會比照去年在前一天曝光隔日部分下殺商品，保留多數好康希望消費者到場尋寶撿便宜。參考去年的優惠內容，包含三星電視、大型家電等，可能都有破盤折扣，預料將是熱門詢問品項，而服飾類去年也有下殺到對折，也是不少民眾在現場搶購的目標之一。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-21 12:00:00
好市多去年黑色購物節推出上百樣商品下殺最低4.9折，等於是買一送一，但部分商品因為數量有限，可能也會祭出每卡限夠一件的規範。值得關注的是，去年好市多推出999.9財富女神金條十盎司，原價58萬4999元，去年特價57萬0999元，大約一個多小時就完售，因此不少民眾都在觀望今年是否推出相關金飾。
另外，3C家電類過往都是主戰場之一，消費者最在意部分商品折扣有沒有「殺很大」。以去年為例，三星82吋 CRYSTAL UHD電視，原價12萬9589元，特價97589元，直接激省3萬2；WHIRLPOOL 17公升洗衣機加16公升乾衣機，去年也降價1萬左右，特價55449元；ANDESAIRPURIFIER 空氣清淨機也是從原價29999元，下殺到23999元，等於民眾現省6000元。
生活用品類，則是可以關注家居用品，去年席伊麗雙人加大床墊（183X190公分），特價18399元，等於現省3600元；標準雙人床墊（152X190公分）更是折價7000元，其他像是SAMSONITE LUGGAGE SET硬殼行李箱2入組、SIDIZ T50 LIGHT CHAIR人體工學網背辦公椅等，都有超過千元以上的折扣。
此外，今年好市多也搶搭五倍券商機，各分店開放收取實體及數位五倍券。但賣場防疫部分仍維持現有防疫規定，維持人流管控。為了疏散人潮，好市多在黑色星期五檔期裡，全台13分店週一到週四將提前一小時到9點就營業，週五到下週日更會提前兩小時在8點就開門，所以想搶便宜的消費者最好早點到場。