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誠品書局「理想文具」中友首展 歐美日逾萬種匯聚一堂

▲首度移師台中中友百貨展出的誠品書局「理想文具」展， 歐美日逾萬種文具匯聚一堂。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)
▲首度移師台中中友百貨展出的誠品書局「理想文具」展， 歐美日逾萬種文具匯聚一堂。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

記者金武鳯/台中報導

2021-11-18 17:42:10

受到中部文具迷期待的誠品書店「理想的文具」完整展場，首次移師台中市中友百貨開展，即日起至12月5日完美呈現「文具森林」風情！

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中友百貨指出，誠品舉辦的「理想的文具」，一向僅在台北展出，今年移師台中讓文具控很興奮。尤其今年蒐羅歐美日逾萬種新奇文具、逾400種全台獨家首賣，並邀請9大文具品牌打造實體店面，諸如日本品牌PLUS建造森林裡的秘密樹屋、DELFONICS重現澀谷專門店的風格特色、Tombow強調未來文具店的時尚潮流感等，都讓文具控大開眼界。

走進展場，每一攤都強烈吸睛，讓人目不暇給。以日本知名文具品牌TRAVELER'S notebook 15週年，攜手台灣啤酒海外唯一聯名特展，豐富聯名商品值得收藏，像是印上台啤經典LOGO的筆記本、棉布袋、縮小版啤酒瓶及開瓶器掛飾等，台北展開幕就搶購一空的聯名啤酒杯，也可以在這買的到！

其次，令人驚喜的台灣知名文具店「愛治文具房」、「一分之一工作室」、「什物 A Kind of Café」的人氣選物也於現場展出，讓文具迷不必全台跑透透，更有超可愛的「Goo Goo文具燒」，邀您來場森林野餐！

誠品書店這次邀請日本插畫大師北澤平祐創造出蝸牛膠台、長頸鹿尺、寫字樹等文具小動物插圖，為展場增添許多趣味，進到展場就可看到逾 2米高的可愛「量頸鹿」迎接文具迷，最讓小朋友驚喜連連！

▲誠品書店這次邀請日本插畫大師北澤平祐創造出蝸牛膠台、長頸鹿尺、寫字樹等文具小動物插圖，為展場添了文具森林風情。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)
▲誠品書店這次邀請日本插畫大師北澤平祐創造出蝸牛膠台、長頸鹿尺、寫字樹等文具小動物插圖，為展場添了文具森林風情。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

此外，誠品書店也自製推出有多層次口袋的「寫字樹探險包」，以及寬大可容納各種文具「枝料莢背心袋（台中限定藍）」，讓消費者收藏沿途的探險軌跡；台灣品牌知音文創也推聯名設計系列文具，像是撕不破的透明便條貼，透明設計不遮擋重要文字，可愛文具插圖讓心情也療癒起來，眾多選品都有機會在「每日限定好物」活動以66折購入！

▲首度在台中舉辦的誠品書局「理想文具」展，匯聚歐美日逾萬種文具，展出首日即吸引很多文具控搶購。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)
▲首度在台中舉辦的誠品書局「理想文具」展，匯聚歐美日逾萬種文具，展出首日即吸引很多文具控搶購。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

即日起於誠品書店「2021理想的文具」以藝FUN券單筆消費滿600元，即贈100元電子抵用券；誠品人會員消費滿1,000元贈文具動物徽章扭蛋，還有台中限定版等您來蒐集！


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