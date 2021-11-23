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該準備跨年了！到台東迎第一道曙光　陸空新玩法搶先看

▲準備好要迎接元旦第一道曙光了嗎？旅遊業者推出鐵道、航空行程，讓旅客體驗不同的跨年行程。（圖／業者提供）
▲準備好要迎接元旦第一道曙光了嗎？旅遊業者推出鐵道、航空行程，讓旅客體驗不同的跨年行程。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-23 08:00:00

2022年又快到了，準備好要迎接元旦第一道曙光了嗎？旅遊業者紛紛推出跨年行程，希望搶攻後疫情的國旅市場。雄獅旅遊推出藍皮解憂號觀光列車跨年行程，主打走上頂樓就可以遠眺太平洋，欣賞到元旦第一道曙光；易遊網則是與星宇航空合作，主打「雙星假期 漫遊台東」，帶民眾飛向天際並在空中賞曙光，用最「High」的方式迎接2022年。

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雄獅旅遊表示，台東太麻里是台灣本島平地最早迎接曙光的地區，這次與曙光渡假酒店合作，最大的賣點就是旅客能在飯店頂樓欣賞日出美景，甚至在部分房間內，打開窗簾也可以看到日出，業者還會將每天的日出時間公佈在1樓大廳看板，方便旅客上樓追光。

配合藍皮解憂號觀光列車復駛，雄獅旅遊獨家藍皮跨年行程，2天1夜最低5799元起，曙光渡假酒店總經理郭大誠表示，台東近期推廣「慢經濟」，讓旅客到這裡體驗獨特的慢活生活，希望藉此合作，搭配台東部落及文化的深度旅行，近一步帶動慢經濟發酵。

▲雄獅旅遊推出藍皮解憂號觀光列車跨年行程，帶領旅客到台東體驗獨特的慢活生活。（圖／業者提供）
▲雄獅旅遊推出藍皮解憂號觀光列車跨年行程，帶領旅客到台東體驗獨特的慢活生活。（圖／業者提供）
此外，易遊網則與星宇航空合作，推出第二彈「雙星假期 漫遊台東」活動，此次主打曙光班機預計於1月1日早上5點30分從桃園起飛，8點30分於台東降落，飛行體驗單程含稅5888元起，另外還有二到三天跨年曙光系列遊程，每人含稅售價最低9900元起，讓民眾在天際中賞曙光，用最「High」的方式迎接2022年。

易遊網表示，搭乘曙光班機的旅客，不僅可以感受好久沒搭飛機的偽出國體驗，還能品嚐到旅人讚爆的星宇航空特色機上餐，以及獲得超精美的星宇週邊禮包，若是選擇跨夜遊程，還可以安排搭乘環島之星回程，不僅供應餐點，還有飲料，更可以在車上嗨唱卡拉OK、體驗各式DIY活動，讓這趟台東之旅更加精采。


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