羅智強緬懷4公投先知　徐國勇轟：你怎敢穿林義雄衣服！

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羅智強說，陳其邁除了是「食安先知」，他也是「公投良心」，陳曾慷慨激昂地說「不要把公投綁大選都當成毒蛇猛獸」，對於公投的熱切支持、熱切擁戴，令他動容至今。
羅智強表示，他今日第二個要緬懷的是行政院長蘇貞昌，蘇貞昌曾說：「公投綁大選非常節省經費」，若公投與大選脫鉤要花8到9億元，若合併可節省1到2億元，且能展現直接民意，將提高投票率，讓民意更完整展現。
羅智強嘲諷指出，納稅人省吃儉用，蘇貞昌很愛惜，但令人憤怒的是，徐國勇下屬、內政部次長陳宗彥於公投意見發表會上，公然斥責蘇貞昌愛民惜財的苦心，稱「公投是省錢圖方便」、「把公投當政治手段，將政治利益綁在一起」。這種公然打臉蘇貞昌的做法令他感到憤怒萬分，蘇貞昌為人光明磊落，仰不愧於保生大帝，俯不愧於作為民進黨的公投神主牌，他質問身旁的徐國勇：「你怎能縱容下屬如此羞辱蘇貞昌？」
羅智強說，媒體一直傳言，徐國勇和蘇貞昌不和，他本來不信，但當徐國勇決定來參加公投説明會，他才恍然大悟，「你已經下定決心，要來狠狠的打臉你的上司蘇貞昌了」。
羅智強接著表示，蔡同榮被尊為民進黨的蔡公投，而在蔡公投為公投奔走的同時，蔡英文還是吃著國民黨黨國奶水，是被國民黨重點栽培的明日之星，蔡英文當時應該是非常瞧不起蔡同榮的，否則她不會一當上總統，2019年就急急的把「蔡同榮蔡公投」留下的民主神主牌砸爛，把公投綁大選廢掉，變成了「蔡英文蔡殺投」，蔡同榮把人生奉獻給公投，蔡英文則把公投關進了鐵籠，當總統才3年，就把蔡同榮用生命拚了一輩子的公投綁大選給閹割了。
羅智強表示，他第四個要緬懷的是林義雄。林義雄四次為公投千里苦行，從台灣頭走到台灣尾。令人萬分的尊敬，他說，要喚醒台灣人民做國家主人的意識，培養人民「行使主人權利、承擔主人責任」，以達成「人民作主」，真正當家作主，林義雄也因此搏得了林聖人的美名。
羅說，他永遠忘不了2017年的林義雄，更在民進黨中央黨部前，舉辦「接力禁食」活動，於是民進黨修正《公投法》，除降低公投連署成案與投票通過門檻，也明定「應」「公投綁大選」，林呼喊「台灣民主發展的重大里程碑」。但也不過就短短的一年半，2019年6月，蔡英文就悍然修惡《公投法》，廢了「公投綁大選」，自2021年起每2年才能舉辦一次公投。
羅智強表示，蔡英文的「陽謀」非常清楚，從過去歷次公投結果來看，若公投沒有跟大選一起舉辦，要有4分之1以上有投票權的人出來投下同意票，可說是不可能的任務，全國性公投要跨越500萬張同意票的門檻，更是難上加難。因為2018年的公投綁大選不如蔡英文的意，蔡英文乾脆一不作二不修，直接廢了公投綁大選。
最後，羅智強表示，他相信林義雄此刻心必在淌血，林義雄白T上的「人民作主」，被蔡英文變成「人民作奴」；林義雄高聲頌讚的「民主里程碑」被蔡英文變成「民主大墓碑」。他宣示為林義雄聲討，「公投叛徒民進黨」和「公投叛徒蔡英文」。
徐國勇表示，林義雄反核四、蔡同榮是台獨主張者，「就就把反核四跟台獨講出來啊！」只看到皮毛，沒看到實質內容，令人相當遺憾。
徐國勇表示，國民黨執政期間沒有要給人民公投，郝柏村更曾說公投是洪水猛獸、包著糖衣的毒藥，「不是穿著林義雄的衣服，就代表林義雄」。2003年時國民黨為了隔年的總統，藉著立院多數席次強行通過鳥籠公投，並設定提案、成案、通過三重高門檻限制。
徐國勇回顧，國民黨於2004年到2008年都拒領公投票，利用民主反民主、利用民主反公投。國父孫中山說得很清楚，選舉罷免創制複決是人民權利，竟有政黨鼓勵人民不要投票。
徐國勇批評羅智強，國民黨是真心要推動公投嗎？「你好意思穿著林義雄的衣服、好意思提到蔡同榮嗎？」徐國勇再指出，2017年民進黨政府修法降低三大公投門檻，所以國民黨能提出這兩個公投案，國民黨是受益者，沒有謝謝民進黨，「怎麼還好意思罵民進黨？」