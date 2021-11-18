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小英論文案敗訴反告法官　彭文正聲請跨海視訊

▲名嘴彭文正質疑總統蔡英文博士學位造假，同時也告北院法官張詠惠判決不公。（圖／NOWnews資料照）
▲名嘴彭文正質疑總統蔡英文博士學位造假，同時也告北院法官張詠惠判決不公。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-18 19:14:59｜2021-11-18 19:18:43

名嘴彭文正因緊咬總統蔡英文博士論文造假，近來官司纏身，其中一件是他告承審小英「確認博士論文不存在之訴」敗訴的北院民事法官張詠惠案。台北地院今（18）日開庭審理，彭雖然遠在美國，但律師告訴法官彭「在線等」視訊電話，並批張詠惠受上層指示，立場偏向蔡英文。承審法官洪文慧最後諭知，12月13日再與彭文正視訊開庭。

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今天開庭時，彭文正委任律師張靜主張，確認蔡英文博士論文不存在之訴是在2019年12月10日分案，承審法官張詠惠隔天通知蔡英文10天內以書狀答辯，2020年1月15日就以顯無理由直接判決彭文正敗訴，質疑張詠惠故意的，整個過程受到上層行政干預，並利用新聞稿方式影響媒體輿論，整個台灣媒體都偏向蔡英文。

張靜還說，彭文正人在美國，希望以媒體工作者身分，親自向法官說明其中眉角，更當庭提議視訊給彭文正，因為他「在線等」。不過法官建議安排在下次，因為法院視訊設備需事先安排。

張詠惠委任律師主張，被告依程序判決，對方把民事當刑事打，把原告應舉證的責任還轉嫁給法院調查。法官庭末諭知12月13日再開庭。

彭文正因質疑蔡英文的博士學位是假的，被蔡英文提告妨害名譽，彭文正則要求法院確認蔡英文博士論文不存在。不過，確認博士論文案遭北院法官張詠惠駁回，彭上訴後，高院認為一審程序有瑕疵，廢棄後發回仍由張女審理，彭則對張女提起損害賠償之訴，求償精神損失200萬元並登報道歉。

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