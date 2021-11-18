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羅智強批徐國勇曾喊「公投綁選票」　徐：選務人員很痛苦

▲第二場公投意見說明會，「公投綁大選」一案由國民黨副秘書長羅智強（右）對戰內政部長徐國勇（左）。（圖／NOWnews資料照片、內政部提供）
▲第二場公投意見說明會，「公投綁大選」一案由國民黨副秘書長羅智強（右）對戰內政部長徐國勇（左）。（圖／NOWnews資料照片、內政部提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-18 19:57:43｜2021-11-18 19:58:59

中選會今（18）晚舉辦第二場次全國性公民投票案第發19案（公投綁大選）意見發表會，正方代表為台北市議員、國民黨副秘書長羅智強，反方為內政部長徐國勇。

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羅智強在第一階段指出，他緬懷公投良心與食安先知陳其邁、蘇貞昌、蔡同榮與林義雄，進入第二階段後，他繼續指出，第五位要緬懷的就是徐國勇。

羅智強說，徐國勇大力的反對「公投綁大選」，但得了金魚腦症侯群的徐國勇可能忘了，2007年的徐國勇，主張的可是比「公投綁大選」更激進的「公投綁選票」。

羅智強回顧，2007年徐國勇與蔡同榮等民進黨立委，一起拜會中選會主委張政雄，建議把「大選選票與公投票印成一張票」，這樣不僅可「節省行政成本、符合環保概念，更可有效維護民眾投票的秘密性」。

羅智強說，當年徐國勇力挺公投綁大選，挺到都要綁到「選票」上了，現今民進黨諸公，何人能出其右，我真的很好奇，現在你是有什麼立場與顏面來反對公投綁大選？難道又是「時空環境不同之術」？難道又是「無人熟識的民進黨」？「無人熟識的徐國勇」？

接著，羅智強指出，他第6個要緬懷的是「過去的民進黨」。2003年10月，陳水扁總統說，公民投票是普世的價值，也是基本人權、天賦人權，不能被「剝奪」及「限制」。人民行使公投權利的位階，高於代議政治，並可補其之不足；公投是最直接的民主，就是將「權利還給人民」。

羅智強說，阿扁的話句句在理，公投是直接民主，不能被「剝奪」及「限制」。現在民進黨公投拆大選，就是「剝奪」及「限制」人民的基本人權。

至於綁大選會影響選務等技術上的問題，羅智強表示，迴力鏢王子陳其邁市長，也曾以此為辯解，他說2018年公投綁大選，導致一面開票一面投票的亂象，公投法在實踐過程裡面發生問題，當然就要調整，又是跟開放萊豬一樣，用「時空環境不同之術」來詭辯。

羅智強表示，民進黨把公投關進鐵籠時，「長老教會民主陣線聯盟」就曾批評，如果擔心影響選務，增加票匭、工作人員不是就可解決問題？民進黨看起來就像是擔心影響總統選情因而修法，使得公民表現自由意志的機會越來越少。

羅指強回顧，2019年6月17日，民進黨修《公投法》，前副總統呂秀蓮認為，這天應定為「公投蒙難日」。她說，爭取公投讓人民可以表達意見，是自己大半輩子努力的目標。她難以理解，為什麼蔡英文和立法院黨團竟然會公然違背民進黨的核心價值？做出這種「打著民主，背叛民主」的事！她也痛批，民進黨核心價值就是公投綁大選，蔡英文竟因2018年公投慘敗，就修法脫鉤，怎麼能夠因為頭痛，就鋸大家的腿。

同樣的，徐國勇也接續第一階段內容，指出當時2004年首次公投，國民黨前主席連戰說，「拒領公投票，領公投票的人就是知法違法」，羅智強如今是在打臉連戰嗎？今天不是來吵架，是以學術、理論、現實來說明原因。

徐國勇表示，2018年公投綁大選的亂象大家都看到了，選務人員痛苦不堪，所以2018年不是選務問題，選務人員幾乎都是事務官，無論民進黨執政、國民黨執政時都是同一批人，這樣的亂象還要繼續嗎？有人排隊排到不等了，也無助於提升投票率。另外又造成一邊投票、一邊開票，開到凌晨2：40，產生法律紛爭，丁守中不就去告了台北市長柯文哲，這皆紛爭誰要負責？

徐國勇說，因此2019年民進黨修了公投法，包括延長議案討論時間、延長檢核連署書時間、將儘速實行電子連署、強化社會議題理解與投票品質。這樣的改變哪裡錯了？

徐國勇拿出數據表示，2018年前台北市長郝龍斌、台中市長盧秀燕、國民黨立委林德福的公投案，不合格率超過36%，表示3張中有1張不合格。被找出偽造率達15%上下，竟還出現死人連署，其他政黨就不會發生這種事。

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