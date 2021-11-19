人口紅利、建設話題發燒　八里正在起漲！

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八里區域地形狹長，首端行經關渡橋，一橋即可抵達台北市，連結COSTCO、星巴克、華碩企業總部所形成的美式氛圍科技園區，再往前即可串連新興的房市黑馬區域，也就是北投士林科技園區，掌握台北市科技走廊的潛力。與北投關渡共享同樣的生活圈，房價卻可省超過一半甚至更多，令關渡橋左岸這一區，除了原本就充滿了輕鬆渡假氛圍的優勢之外，更挾帶著捷運紅線可免轉車，一班直達台北車站(約29分鐘)及101的便利性，成為台北市移居的首選第一站。
除台北市幾乎經斷炊的大面積建地之外，新北市的素地在需求量大增的開發因素下，目前也已幾乎找不到超過2千坪的土地，而勤樸機構推出的「關渡左岸」系列產品，整合八里多塊土地，先前推出一期「天湛」，因為客戶反映好、去化速度快，接著推出二期「勤樸天闊」就是少有超過2千5百餘坪的大型基地。現場銷售部門表示，雙北土地已經是蓋一塊就少一塊，限量的土地倍增出土地的珍貴。以關渡左岸區域而言，擁有鄰近關渡大橋的優越地理位置，經由勤樸機構用心經營，難得整合出一塊約2533坪的大型基地，三面臨路、大街廓、開發完整的特色，強化「勤樸天闊」珍貴稀有價值。
更值得一提的是「勤樸天闊」挖出擁有豐沛水脈的合法「碳酸氫鈉泉」，也就是所謂的「美人湯」，因此建商也在其中一棟做規劃，該棟每戶都可使用溫泉，對於愛泡湯的人來說，無非是一大享受，每天都可享受泡在溫泉的愜意生活，地段優勢也讓該區房價蘊藏含金量。
勤樸機構看見了八里的未來遠景及潛力，相繼推出「天翔」、「天逸」、「天硯」、「天湛」到「勤樸天闊」，在八里不論市區或是重劃區，以造鎮版圖架構及全新的建築思維，改寫八里的生活面貌；勤樸機構不僅要蓋最好的房子，更要讓居住在這裡的住戶享受幸福。
「勤樸天闊」目前回饋訂購客戶，推出限時限量送GOGORO VIVA MIX BASIC的活動專案，挾帶著一期熱銷氣勢，目前二期的狀況非常良好，而「勤樸天闊」具備17-53坪的格局規劃，以及適合全年齡的公共設施等，都是因應市場的需求而特製出的最棒規格，目的就是希望所有想要成家的人都可以買得起且買的到適合自己房子，並期許在關渡橋畔，打造出最具代表性的地標建物。