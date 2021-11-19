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人口紅利、建設話題發燒　八里正在起漲！

▲八里水岸自行車道，是台北人熱愛的休閒好去處。（圖/品牌提供）
▲八里水岸自行車道，是台北人熱愛的休閒好去處。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-19 12:30:00

八里與淡水中間有淡水河相隔，但近年人口移入逐年成長，目前已接近4萬人，加上現代人重視下班後的休閒生活，紛紛將眼光移至八里區。在新北市府大力推動下，大型公共建設陸續啟動，包括持續進行中的淡江大橋施工、八里輕軌計劃、台北港特定區產業專區開發等三大利多建設，以及與民生議題最為關切的「龍形市場BOT開發案」，種種建設推升下，也讓八里房市從頭端一路發燒到尾端，增添不少話題，更吸引不少建商進駐開發。

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不只是重大建設利多，八里區內已規劃完善的自行車道，可騎經關渡大橋前往淡水遊覽，欣賞兩岸河畔美景；渡船頭與淡水之間頻繁往返，減少上班族通勤時間；當地知名的「十三行博物館」每到假日就吸引不少遊客前來，觀光熱潮因此而熱絡，種種因素讓八里人文氣質與商業氣息提升，也對房市有樂觀正面的幫助。

八里區域地形狹長，首端行經關渡橋，一橋即可抵達台北市，連結COSTCO、星巴克、華碩企業總部所形成的美式氛圍科技園區，再往前即可串連新興的房市黑馬區域，也就是北投士林科技園區，掌握台北市科技走廊的潛力。與北投關渡共享同樣的生活圈，房價卻可省超過一半甚至更多，令關渡橋左岸這一區，除了原本就充滿了輕鬆渡假氛圍的優勢之外，更挾帶著捷運紅線可免轉車，一班直達台北車站(約29分鐘)及101的便利性，成為台北市移居的首選第一站。

▲北投好市多，強化關渡鄰近地區的採買生活機能。（圖/品牌提供）
▲北投好市多，強化關渡鄰近地區的採買生活機能。（圖/品牌提供）

除台北市幾乎經斷炊的大面積建地之外，新北市的素地在需求量大增的開發因素下，目前也已幾乎找不到超過2千坪的土地，而勤樸機構推出的「關渡左岸」系列產品，整合八里多塊土地，先前推出一期「天湛」，因為客戶反映好、去化速度快，接著推出二期「勤樸天闊」就是少有超過2千5百餘坪的大型基地。現場銷售部門表示，雙北土地已經是蓋一塊就少一塊，限量的土地倍增出土地的珍貴。以關渡左岸區域而言，擁有鄰近關渡大橋的優越地理位置，經由勤樸機構用心經營，難得整合出一塊約2533坪的大型基地，三面臨路、大街廓、開發完整的特色，強化「勤樸天闊」珍貴稀有價值。

更值得一提的是「勤樸天闊」挖出擁有豐沛水脈的合法「碳酸氫鈉泉」，也就是所謂的「美人湯」，因此建商也在其中一棟做規劃，該棟每戶都可使用溫泉，對於愛泡湯的人來說，無非是一大享受，每天都可享受泡在溫泉的愜意生活，地段優勢也讓該區房價蘊藏含金量。

▲限定戶別溫泉到府，一橋之隔，只要關渡二分之一價。（示意圖/業者提供）
▲限定戶別溫泉到府，一橋之隔，只要關渡二分之一價。（示意圖/業者提供）

勤樸機構看見了八里的未來遠景及潛力，相繼推出「天翔」、「天逸」、「天硯」、「天湛」到「勤樸天闊」，在八里不論市區或是重劃區，以造鎮版圖架構及全新的建築思維，改寫八里的生活面貌；勤樸機構不僅要蓋最好的房子，更要讓居住在這裡的住戶享受幸福。

「勤樸天闊」目前回饋訂購客戶，推出限時限量送GOGORO VIVA MIX BASIC的活動專案，挾帶著一期熱銷氣勢，目前二期的狀況非常良好，而「勤樸天闊」具備17-53坪的格局規劃，以及適合全年齡的公共設施等，都是因應市場的需求而特製出的最棒規格，目的就是希望所有想要成家的人都可以買得起且買的到適合自己房子，並期許在關渡橋畔，打造出最具代表性的地標建物。

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