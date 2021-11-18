搶食後疫報復性消費商機 餐飲集團競相展店不手軟

疫情趨緩，振興五倍券上路加持，讓餐飲業掀起報復性消費潮；包括築間、橘色和王品等餐飲連鎖集團，為搶攻龐大商機，紛紛展店布局。以築間集團為例，喊出「2021年底前，5天開一家」，6大品牌的第一百家店將插旗西門町，顯然已揮別疫情陰霾，展現強大企圖心。





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疫情遠颺了？由台中市餐飲業強強滾的展店行動可略觀一二。首先，看好台中人是火鍋控，以頂級食材和周到服務聞名的「橘色涮涮屋」，20年來首度跨出台北，就選定台中插旗新光三越百貨，將於22日開幕。據業者說，15日開放線上及電話訂位以來，台中人展現驚人消費力，客單價1600-1800元的消費，12月底前幾已「滿席」。





▲橘色涮涮銅把頂級日式鍋物的用餐模式帶到台中，從嚴選食材到細緻桌邊服務，都讓饕客享受舒適且滿意用餐體驗。如圖中品味螃蟹都由服務人員代勞剔肉。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)

橘色涮涮屋位於台中新光三越百貨四樓，占地近百坪，客席容納70位。據集團執行長袁保華表示，選擇台中作為跨出台北第一站，是看好台中人消費潛力，及位於南北中心樞紐的優勢地理環境。橘色希望把頂級日式鍋物的用餐模式帶到台中，從嚴選食材到細緻桌邊服務，讓更多中部饕客享受「十足滿意」的用餐體驗。





築間餐飲集團旗下有六大品牌，「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」雙品牌，11月預計在全台開設五家店。其中，繼「築間幸福鍋物」台中高工店開幕後，「燒肉Smile」台中高工店及逢甲店也陸續開幕營運，要搶攻年輕消費市場。





▲「燒肉Smile」是集團於去年十月開發新品牌，主打個人套餐消費，一年多來，已在北中南展店十家，以黑馬姿態成為人氣燒肉店。(圖／築間提供）

「燒肉Smile」是集團於去年十月開發新品牌，主打個人套餐消費，一年多來，已在北中南展店十家，以黑馬姿態成為人氣燒肉店。尤其逢甲店主推雙人盛合系列套餐，光是肉品及海鮮多達十餘品項，包括牛小排、牛舌、白蝦及軟絲等，還附有蔥花玉子拌飯、沙拉及海佬味噌湯等選擇，雙人套餐最低消費一千元有找，CP值超高。





▲「燒肉Smile」台中高工店及逢甲店陸續開幕營運，要搶攻年輕消費市場。（圖／築間提供）

築間餐飲集團看好疫後市場，展店不手軟，旗下六大品牌已喊出，年底前5天開一家店，預計今年展店將超過100家目標，營業額上看30億元，並未受到疫情影響。





▲王品集團旗下的「丰禾台式小館」，最近獲台菜版米其林認證「全台12大傳承台菜餐廳」，已進駐台中北屯區文心崇德捷運站商圈。（圖／王品提供）

至於王品集團旗下「丰禾台式小館」，最近獲台菜版米其林認證「全台12大傳承台菜餐廳」，全台第三家分店進駐台中北屯區文心崇德捷運站商圈，占地60坪，客席容納70位，11月中旬開幕以來，因嚴選新鮮在地食材，結合純樸料理手法，呈現「大菜小做、小吃升級」的台菜家鄉味，深獲口碑，是三五好友及家庭聚餐好選擇。



