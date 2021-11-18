臺中市藝術亮點逾百家 文化局：藝術能量深入各角落

由臺中市政府文化局主辦的臺中藝術亮點認證與輔導，今年以「大放藝彩」為主題，共有歷史建築頂街派出所、寶熊漁樂碼頭、臺中市第四市場、Little Play玩劇島小劇場、冠鈞漆藝工作坊、台中豐邑Moxy酒店和京城特區藝文穿廊等7個新據點入列，累計臺中市已有超過百家藝術亮點，分布台中每個角落，讓藝術遍地開花。





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今(18)日揭牌儀式選在新增亮點台中豐邑Moxy酒店舉行，除了新增亮點7家代表，藝術亮點翔韻音樂舞蹈藝術中心、福宴國際創意美食、童綜合醫院也共襄盛舉，劉士州議員、南屯區公所林秋萬區長以及朱暖英議員、張耀中議員、陳文政議員、鄭功進議員也派代表出席，文化局曾能汀副局長表示，希望透過輔導支持民間單位主辦藝文活動，讓文化能量深入到臺中市每個角落。





▲臺中市藝術亮點新增七家，總計已逾百家。今日由文化局舉辦揭牌儀式，肯定民間藝術能量深入各角落。（圖／文化局提供）

曾能汀副局長指出，臺中藝術亮點計畫今年邁入第17年，藉由持續邀請民間單位共同參與廣設文化據點，提供在地藝文工作者展覽、發表及民眾親近藝文的展演空間，加入新血後，藝術亮點家族已有110個成員，涵蓋領域包括歷史建築、藝文空間、觀光工廠、餐飲、旅宿、百貨和醫療院所等，豐富多元的產業類別，讓藝術亮點遍布山、海、屯、城，成為文化局共同實現「多據點、廣結盟」的最佳夥伴。





今日揭牌儀式選在新增亮點台中豐邑Moxy酒店舉行，總經理蕭偉隆表示，在籌備設計旅店時就以「藝術風格」作為品牌核心之一，在視覺呈現上，整座酒店就是一個風格百變的藝術館，除了邀請藝術家進駐創作，也積極提供各類創作者舉辦展覽活動，希望讓藝術走出美術館，貼近人們的生活。



