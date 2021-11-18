中職／總冠軍1、4、7戰特攻車拚德保拉？布雷克說有意願
中華職棒（CPBL）統一獅18日靠著味全龍在澄清湖擊敗兄弟讓魔術數字歸0，成功拿下下半季冠軍。獅隊洋投布雷克本季繳出生涯年成績，他表示只要球隊需要他絕對義不容辭，台灣大賽1、4、7出賽都OK。
記者黃泓哲/新北報導
2021-11-18 23:16:34｜2021-11-18 23:19:41
稍早有媒體報導指出，中信兄弟王牌投手德保拉確定會在總冠軍賽先發，甚至只要符合「用球數精簡」、「戰況需要」和「個人有意願」，中信兄弟不排除讓德保拉投一休三扛1、4、7戰。
本季布雷克也繳出王牌等級表現、數據，無疑是獅隊1號先發投手，18日封王後透過獅隊翻譯Lucas協助，布雷克表示，只要球隊有需要，他一定會站出來幫助球隊，被問及是否有意願1、4、7戰特攻拚戰德保拉？他表示雖然有這個意願，但再次強調這不是自己可以決定的事情，一切都是總教練和投手教練討論後才會成定局的事。
2021年球季獅隊轉換身份成衛冕軍接受極度渴望總冠軍的中信兄弟挑戰，布雷克說兄弟和統一都是很好的球隊，但總冠軍賽比得是誰最好才能拿下總冠軍，不會給自己太多壓力，會好好享受這個系列賽。
距離台灣大賽還有約10天左右的調整期間，布雷克指出他會讓手臂保持好狀態，接下來會依照球隊行程維持自己身體狀況，來面對年度最後大戲台灣大賽。