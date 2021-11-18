COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／總冠軍1、4、7戰特攻車拚德保拉？布雷克說有意願

▲統一獅勇奪下半季冠軍，投手群大功臣洋投布雷克（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.18）
▲統一獅勇奪下半季冠軍，投手群大功臣洋投布雷克（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.18）

記者黃泓哲/新北報導

2021-11-18 23:16:34｜2021-11-18 23:19:41

中華職棒（CPBL）統一獅18日靠著味全龍在澄清湖擊敗兄弟讓魔術數字歸0，成功拿下下半季冠軍。獅隊洋投布雷克本季繳出生涯年成績，他表示只要球隊需要他絕對義不容辭，台灣大賽1、4、7出賽都OK。

我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早有媒體報導指出，中信兄弟王牌投手德保拉確定會在總冠軍賽先發，甚至只要符合「用球數精簡」、「戰況需要」和「個人有意願」，中信兄弟不排除讓德保拉投一休三扛1、4、7戰。

本季布雷克也繳出王牌等級表現、數據，無疑是獅隊1號先發投手，18日封王後透過獅隊翻譯Lucas協助，布雷克表示，只要球隊有需要，他一定會站出來幫助球隊，被問及是否有意願1、4、7戰特攻拚戰德保拉？他表示雖然有這個意願，但再次強調這不是自己可以決定的事情，一切都是總教練和投手教練討論後才會成定局的事。

2021年球季獅隊轉換身份成衛冕軍接受極度渴望總冠軍的中信兄弟挑戰，布雷克說兄弟和統一都是很好的球隊，但總冠軍賽比得是誰最好才能拿下總冠軍，不會給自己太多壓力，會好好享受這個系列賽。

距離台灣大賽還有約10天左右的調整期間，布雷克指出他會讓手臂保持好狀態，接下來會依照球隊行程維持自己身體狀況，來面對年度最後大戲台灣大賽。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀