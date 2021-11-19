駐立陶宛台灣代表處掛牌運作　歐洲議會湧支持聲浪

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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）9月出訪華府時坦言，立陶宛企業確實感受到來自中國的壓力。
歐洲議會今天也出現支持駐立陶宛台灣代表處成立聲浪，立陶宛籍的歐洲議員奧弗斯（Petras Auštrevičius）及瑪爾得科涅（Aušra Maldeikienė）均力挺立陶宛與台灣深化關係。
奧弗斯表示，祝賀台灣在立陶宛開設代表處，期待富有成效的合作。而瑪爾得科涅則說慶祝台灣駐立陶宛代表處成立，並以未點名方式對中國喊話說：「你可以威脅，但我們將一直支持台灣。」
歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）發文說，設立台灣辦事處完全符合歐盟的「一中政策」，強調歐盟從未簽署中國的「一中原則」，這兩者有巨大差距，強調歐洲不能讓中國影響政策。
另一位德國籍歐洲議員安格魯（Engin Eroglu）則表示，很高興看到台灣代表處今天在立陶宛成立，立陶宛這個勇敢的國家很清楚地展示如何頂住中國的壓力以及歐洲團結一起，現在需要其他國家效仿立陶宛支持台灣。
此外，歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨黨團」（EPP）力挺台灣，發文呼籲歐盟加強與台灣的關係，並再度貼出10月歐洲議會表決「歐盟–台灣政治關係與合作」報告前多位議員支持台灣的發言，議員們肯定台灣是重要的民主盟友及印太地區的夥伴，呼籲歐盟及成員國加強與台灣合作。（編輯：林治平）1101119