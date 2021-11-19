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台灣代表處成立　立陶宛經長推文歡迎

▲駐立陶宛台灣代表處掛牌成立。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）推文表示高興。（圖／翻攝自推特）
▲駐立陶宛台灣代表處掛牌成立。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）推文表示高興。（圖／翻攝自推特）

中央社

2021-11-19 09:01:20

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）駐立陶宛台灣代表處今天掛牌成立。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）推文表示，「我們非常高興這一天到來」。

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駐立陶宛台灣代表處距離立陶宛國會步行約15分鐘。波羅的海通訊社（BNS）等媒體報導，外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）、歐洲事務委員會副主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、外委會成員琴格里斯（Emanuelis Zingeris），以及國安暨國防事務委員會成員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）等立陶宛國會議員今天在午休時間前往台灣代表處祝賀，還帶了鮮花、蛋糕。

前往祝賀的還有立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首、自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）。現年89歲的他是現任立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。

維陶塔斯．藍斯柏吉斯、安德利奇涅及琴格里斯是1990年3月11日「立陶宛復國宣言」簽署人。帕維里歐尼斯透過臉書表示，當年的復國宣言簽署人今天在台灣代表處甚至感動流淚。維陶塔斯．藍斯柏吉斯對代表處以「台灣」為名表示肯定。

琴格里斯推文表示，台灣代表處在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）成立，實現了立陶宛對「自由」、「民主」的道德義務。在歷經共產政權統治約50年後，立陶宛最終重獲自由。

立陶宛政治、外交圈有個代代相傳的說法，中華民國政府曾在協助立陶宛延續獨立國家地位扮演重要角色：冷戰時期，中華民國未承認立陶宛等波羅的海國家是蘇聯一部分。立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）接受中央社專訪時提到，根據老一輩立陶宛外交官的說法，1970年代，立陶宛在華府的公使團曾獲中華民國駐美大使館多方協助。

對於立陶宛允許台灣代表處設立，中國外交部宣稱，這是「粗暴干涉中國內政」，性質極為「惡劣」，要求立方立即「糾正錯誤決定」，台灣「妄圖挾洋謀獨是打錯了算盤」。（編輯：馮昭）1101119

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