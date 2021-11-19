歐洲身陷混合戰威脅　歐議員：中俄破壞民主制度

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身為歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席，法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）在「重點週刊」（Le Point）今天刊登的專訪中，分析中、俄等國對歐洲民主制度的攻擊。對他而言，這是生死存亡的問題，「歐洲身陷戰爭，卻仍渾然不知」。
格魯克斯曼首先表示，白俄羅斯與歐盟邊界的危機是外界勢力影響的結果，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）代表專制政權，正在波蘭邊界對歐洲民主發動「混合戰」。
混合戰有多元型態，從假訊息戰或駭客攻擊、到歐盟境內戰略基礎建設的敵意投資或制度性收買政治與社會菁英。他解釋：「俄羅斯（總統）蒲亭（Vladimir Putin）、中國（國家主席）習近平，現在還有土耳其（總統）艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），都企圖從歐洲內部弱化民主。國際與國內政治的界線消失...不再有所謂裡面或外面、真實或虛擬的差別，地緣政治衝突隨時隨地都在發生。」
至於解決方法，格魯克斯曼說，首先必須發展歐洲的安全文化，包括數位、軍事與戰略利益的安全；第二，要大規模投資極度薄弱的防衛能力；接著，要強化嚇阻能力，增加對方攻擊歐洲的成本；第四，即是加強自身的民主韌性。
接下來記者將提問焦點轉向格魯克斯曼之前訪問的台灣，格魯克斯曼說，台灣過去30年來在中國政權飛彈與戰機的陰影下，建構蓬勃的民主。「共產暴君每天大規模攻擊，但台灣人發展了包容民主，強化了國家、公民社會與企業間的關係」。
他觀察，中共加強了台灣人與政府的聯繫，最有才與最創新的年輕人都加入公共服務或政界。「當感受到集體威脅，就會了解擁有、服務與捍衛國家的意義」。
格魯克斯曼本月3日至5日率領歐洲議會團訪台，學習對外國勢力假訊息的防制策略。
格魯克斯曼提到，企圖顛覆歐洲民主的外界勢力會想辦法用看似合法的方式收買菁英，俄國與中國就確保上百位歐洲政治決策者擁有黃金的退休生活，包括德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）與法國前總理費雍（Francois Fillon），「名單長達好幾頁」。
另外，中國透過投資滲透歐洲更是核心議題，過去希臘被迫向中國投資者賣出港口。他說，這些大型私人投資者都與中國共產黨政權有關聯，是中共代理人。
他說，歐洲覺醒的太晚，包含在戰略利益與第5代行動通訊（5G）的議題上。「德國因為華為技術公司低價快速，就把自己的戰略基礎建設交託在與中國壓迫政權有千絲萬縷關係的企業手中，完全沒有主權與安全的意識」。
許多人會將中俄的操縱與美國相比，對此格魯克斯曼說，兩者性質不同。前者是為了透過散布社會恐慌而破壞歐洲民主與制度；後者的目標則是維持老大地位與現況，但近年來，美國也不再扮演霸權角色並了解應專注對抗中國。
外國干預歐盟民主程序特別委員會針對俄羅斯、中國、土耳其威權政權攻擊歐洲的報告接近完成，預計明年初提交，恰好在法國接任歐盟輪值主席國之際。
格魯克斯曼在訪談中也呼籲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）藉機推動歐盟內部的結構性改革。「要知道我們處在關鍵時刻。若今天不強勢回應，不強力發展民主程序安全，就會失去控制…我們已經失去對很多戰略基礎建設的掌控了」。（編輯：郭中翰）1101119