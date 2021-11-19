巴西擬率先為嬌生疫苗接種者打第3劑　專家爭論

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根據衛生部，近500萬巴西人已接種第1劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，間隔2個月後，將有權接種第2劑。之後，5個月後，這些人將接種第3劑，且追加劑將優先使用BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。
在世界上批准嬌生疫苗的一些國家，已經有關於加強劑量的指導方針，但與巴西定義的方案不同。
例如美國自10月20日起，所有接種單劑嬌生疫苗的18歲以上民眾，都被指示在2個月後接種第2劑疫苗，可以是嬌生、BNT（Pfizer- BioNTech）或莫德納（Moderna）。但美國當局迄今未預見或指示，對接種嬌生疫苗的成年人接種第3劑。
根據嬌生的數據，在第1劑之後2個月接種第2劑，抗體量會增加4到6倍；如果在6個月後接種第2劑，則抗體量會增加12倍。
巴西衛生部的決定讓一些機構和學術界感到意外。巴西免疫學會（SBIm）副會長巴拉賴（Isabella Ballalai）表示，已經確定需要第2劑嬌生，但除了巴西以外，她不知道世界上還有哪個國家指導民眾接種這第2劑，並且在5個月後安排了第3劑。
巴西免疫學家波諾里諾（Cristina Bonorino）認為，這是衛生部自己制定的一個公式，但沒有任何科學證據證明間隔2個月接種2劑嬌生，5個月後再接種1劑BNT是合理的，「這項策略可能有效，但目前它只是基於衛生部自己的假設。」
根據衛生部網站上的官方預估，巴西將在11月收到770萬劑嬌生疫苗，12月預計還有2830萬劑。
到目前為止，嬌生已在6月發貨180萬劑疫苗到巴西，另外300萬劑是美國政府捐贈的。換句話說，在7月至8月期間接種嬌生疫苗的480萬巴西人，需要在接下來的幾週內接種第2劑疫苗，尤其是已經超過2個月間隔的民眾。
如果新批次的疫苗真的按計畫在11月送到巴西，這些劑量將部分用在近500萬人的追加劑。
根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，嬌生表示已經在12日交付110萬劑，並計畫在本週再發貨104萬劑。
按照巴西衛生部的指導方針，之後這些人再等5個月將可接種第3劑，且優先使用BNT疫苗。（編輯：馮昭）1101119