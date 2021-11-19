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巴西擬率先為嬌生疫苗接種者打第3劑　專家爭論

▲巴西衛生部本週宣布為全民接種COVID-19疫苗追加劑（第3劑），包括接種單劑嬌生疫苗的人，引起專家討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西衛生部本週宣布為全民接種COVID-19疫苗追加劑（第3劑），包括接種單劑嬌生疫苗的人，引起專家討論。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-19 10:39:27

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西衛生部本週宣布為全民接種COVID-19疫苗追加劑（第3劑），包括接種單劑嬌生疫苗的人，引起專家討論。專家說，這項策略可能有效，但這個做法沒有任何科學證據。

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巴西衛生部16日宣布，縮短COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗加強劑量的間隔時間到5個月，並擴大必須接種第3劑疫苗的年齡範圍到18歲以上人口。

根據衛生部，近500萬巴西人已接種第1劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，間隔2個月後，將有權接種第2劑。之後，5個月後，這些人將接種第3劑，且追加劑將優先使用BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

在世界上批准嬌生疫苗的一些國家，已經有關於加強劑量的指導方針，但與巴西定義的方案不同。

例如美國自10月20日起，所有接種單劑嬌生疫苗的18歲以上民眾，都被指示在2個月後接種第2劑疫苗，可以是嬌生、BNT（Pfizer- BioNTech）或莫德納（Moderna）。但美國當局迄今未預見或指示，對接種嬌生疫苗的成年人接種第3劑。

根據嬌生的數據，在第1劑之後2個月接種第2劑，抗體量會增加4到6倍；如果在6個月後接種第2劑，則抗體量會增加12倍。

巴西衛生部的決定讓一些機構和學術界感到意外。巴西免疫學會（SBIm）副會長巴拉賴（Isabella Ballalai）表示，已經確定需要第2劑嬌生，但除了巴西以外，她不知道世界上還有哪個國家指導民眾接種這第2劑，並且在5個月後安排了第3劑。

巴西免疫學家波諾里諾（Cristina Bonorino）認為，這是衛生部自己制定的一個公式，但沒有任何科學證據證明間隔2個月接種2劑嬌生，5個月後再接種1劑BNT是合理的，「這項策略可能有效，但目前它只是基於衛生部自己的假設。」

根據衛生部網站上的官方預估，巴西將在11月收到770萬劑嬌生疫苗，12月預計還有2830萬劑。

到目前為止，嬌生已在6月發貨180萬劑疫苗到巴西，另外300萬劑是美國政府捐贈的。換句話說，在7月至8月期間接種嬌生疫苗的480萬巴西人，需要在接下來的幾週內接種第2劑疫苗，尤其是已經超過2個月間隔的民眾。

如果新批次的疫苗真的按計畫在11月送到巴西，這些劑量將部分用在近500萬人的追加劑。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，嬌生表示已經在12日交付110萬劑，並計畫在本週再發貨104萬劑。

按照巴西衛生部的指導方針，之後這些人再等5個月將可接種第3劑，且優先使用BNT疫苗。（編輯：馮昭）1101119

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