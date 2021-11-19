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日駐澳大使：關注台海　歡迎台灣加入CPTPP

▲日本駐澳洲大使山上信吾接受澳媒訪問時表示，日本深切關注台海局勢，歡迎台灣加入CPTPP。（圖／翻攝自推特）
▲日本駐澳洲大使山上信吾接受澳媒訪問時表示，日本深切關注台海局勢，歡迎台灣加入CPTPP。（圖／翻攝自推特）

中央社

2021-11-19 10:37:29

（中央社記者丘德真雪梨19日專電）日本駐澳洲大使山上信吾昨天接受澳媒訪問時表示，日本「毫無疑問地深切關注」台海局勢；台灣是印太地區邁向自由和開放的「非常重要部分」，日本歡迎台灣加入CPTPP。

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山上信吾昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問。在談到台海局勢時，他表示日本反對任何國家試圖在東海單方面地採取脅迫手段。澳洲和日本於6月9日的「2加2」外交及國防部長級會談後發表聯合聲明，當中強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

山上信吾重申，日本希望各方能夠透過對話和平解決兩岸問題。

山上信吾指出，台灣擁有健全的民主政治；台灣憑藉健全的市場經濟，已成為印太地區供應鏈當中不可或缺的環節。

山上信吾提醒，澳洲和日本致力合作，以便推動一個自由和開放的印太地區，台灣是其中一個「非常重要部分」。

山上信吾說，台灣海峽的和平穩定以及尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼）周圍的情勢，對日本來說都非常重要；台灣是日本的「珍貴朋友」，雙方享有共同基本價值觀念和戰略利益。

前日本駐澳洲大使草賀純男昨天呼籲，日本和澳洲應該聯手儘速推動協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）。他認為，台灣加入CPTPP的條件「遠勝於」中國。

對此，山上信吾昨天透過澳洲天空新聞表示，日本歡迎台灣加入CPTPP。

山上信吾指出，台灣擁有先進市場經濟；在世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）裡，台灣是一個負責任的成員。台灣的良好貿易紀錄，已經是眾所周知。

山上信吾說，CPTPP擁有最嚴格的自由貿易標準和規範制定過程；按照CPTPP的規則，是絕對不能接受不公平貿易和貿易脅迫手段的。

雖然在昨天的訪問中，山上信吾未指明哪些國家採取貿易脅迫手段。不過，他在8月29日向澳洲天空新聞提到，中國在10年前因為尖閣諸島（釣魚台列嶼）主權爭議向日本報復，斷絕中國稀土出口至日本。他批評中國利用貿易作為政治施壓手段。

澳洲自從去年向國際社會倡議調查疫情起源後，中國持續阻撓多項澳洲產品出口至中國。對此，山上信吾在8月29日指出，日本有過同樣受到中國經濟脅迫的遭遇，因此同情澳洲的處境。他還說：「澳洲並不孤單。」（編輯：馮昭）1101119

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