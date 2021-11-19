橘子Q3營收創新高　《天堂M》Q4大改版、估再注入動能

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2021年累計橘子集團前3季合併營收為新台幣90.4億元，年增9%，主要是主力產品累積貢獻及新作加持；營業毛利為新台幣35.8億元，年增9%；營業利益為新台幣12.8億元，年增9%；歸屬母公司業主稅後淨利9.1億元，年增13%，EPS 5.18元。累計前3季之合併營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利及EPS，皆為近3年同期新高。
回顧第3季，橘子集團表示，遊戲事業表現穩健，其中《新楓之谷》7月營收為單月歷史新高；遊戲動能亦帶動GASH成長，加上異業合作效益，交易金額較去年同期增59%、活躍用戶提升34%、兌點數增35%。支付事業方面，橘子支付深耕通路及生活繳費服務，交易筆數較去年同期成長340%、交易金額成長410%。果核數位則因居家遠距工作需求增加，推升資安雲端化與公有雲服務業績，營收較去年同期成長37%。
展望第4季，橘子集團指出，多款遊戲將推出改版活動，而因應年底大型消費與節慶檔期旺季到來，橘子支付將持續拓展通路並推出新服務，有閑電商則將針對ACG族群提供多元優惠方案。
其中，在遊戲部分，由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》日前宣布，推出台版獨家回饋活動「秋季狩獵派對」，可於指定副本蒐集「天堂幣」兌換虛擬獎勵或實體獎勵，零用金總獎金額高達2千萬、GASH藍鑽包高達100萬，還有「英雄製作秘笈(活動)」、「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)」等虛寶供玩家盡情兌換。
另外，天堂REMASTERED昨（18）日也正式迎接「戰士能力進化」！技能優化後，戰士將成為防禦力、血量最高的職業，堪稱亞丁大陸終極坦克。官方同步開放「轉職戰士活動」，幫助玩家立即體驗新版「戰士」的威力，不僅角色等級可完整轉移，原角色如有傳說級技能，還可免費兌換一個「戰士」傳說級技能。為慶祝改版，官方推出「黃金重生計畫」活動，幫助玩家拿回曾經衝爆的裝備。同步推出全新尋寶玩法，玩家有機會於活動副本「阿門的寶藏島」，獲得稀有飾品及稀有技能，幫助角色更強悍。