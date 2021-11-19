統一獅封王就有好康 7-11下週末連3天咖啡第2件5折
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊昨（18）日奪下2021年下半季冠軍，7-ELEVEN今（19）日宣布，從下週五到週日（11/25~11/28）推出連續三天促銷慶功，包括CITYCAFE全系列、大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項商品，同類別任選第二件五折優惠，而且單筆消費滿600元，搭配指定信用卡結帳還可再享現折100元優惠，無論是不是獅隊球迷，都可以一起來搶好康。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-19 11:13:58｜2021-11-19 11:16:23
統一7-ELEVEn獅隊昨天搶下隊史上第15座季冠軍，按照往例，小7當然也要同步慶功一下，和球迷一起慶功。不過這次促銷沒有在封王隔天就立刻推出，反而延後到下週五開始一連推出3天，但還是蠻有誠意的，促銷3天內指定商品同類別任選第二件可打5折(以價低者優先折扣)，包括CITYCAFE全系列、大亨堡、現蒸地瓜、包子系列，以及統一系列指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，總計超過300項商品都能享有折扣。
另外，持聯邦、玉山、永豐信用卡結帳，單筆結帳滿600元，立折100元。但每卡限2次，聯邦銀行限量3.4萬筆、玉山銀行限量1.5萬筆、永豐銀行限量1.1萬筆，數量有限用完為止。