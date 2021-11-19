通膨危機逼近！運費助長高物價 聯合國：明年恐再漲1.5%
全球面臨供應鏈緊張，原物料、能源價格上漲，各國已漸漸感受到通膨危機，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）昨（18）日就發布警告，提醒全球將因供應鏈問題無法解決，而導致海運費用持續提升，影響全球通膨與物價水準，更預估迄今至2023年全球物價將再上漲1.5%，仰賴進口貿易的發展中國家漲幅更可能高達7.5%。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-19 11:54:29
疫情期間上游出現原料短缺，下游則缺乏運送人力，成本提高同時還有供不應求的問題，導致運費狂漲、港口堵塞，運費保持高價，以上種種反應在統計數字上就是通膨到來的警訊。根據《彭博》報導，UNCTAD強調，運費若再持續漲下去，進口價格與物價也會被顯著帶動提升，直到供應鏈危機解除。
供應短缺碰上強勁的消費需求，美國10月份消費者價格指數（CPI）年增率達6.2%，創下三十年來高位，美國副財長艾迪耶摩亦示警，這波漲價潮可能得持續到疫情完全結束才有終點。美國總統拜登為緩解國內通膨問題，先是放出風聲要與中國合作，釋出戰備儲油，減輕民眾感恩節團聚旅程負擔，更敦促國會通過社會支出法案來對抗物價上漲。
UNCTAD報告中指出，目前從中國運送海運貨櫃到美國的價格，比疫情前的平均水平高出348%，數字相當驚人，而由亞洲運往歐美國家的產品價格中，電腦、電子和光學類產品漲幅最大，紡織品、服飾和家具的進口價格則也會上漲10%。
去年全球海運貿易萎縮3.8%，今年雖增長4.3%，但運費的提升仍對仰賴進口貿易的發展中國家造成嚴重衝擊，UNCTAD就估計，這些國家的消費物價可能會漲超過7.5%。不過非仰賴進口貿易的國家也不好過，英國受天然氣、石油等能源價格大漲影響，10月通膨年增率達4.2%，創下近10年新高；韓國消費者物價，則連續7個月成長超過2%，面對逼近的通膨危機，全球誰都逃不過。