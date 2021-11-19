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嗆許永輝「身家安頓好了吧」恐挨告　黃士修再嗆：法院見

▲ 重啟核四公投案正方代表的黃士修在意見說明會上威脅台電核能處長許永輝「身家安頓好了吧」，今黃再嗆「會戰到最後一刻，法院見」。（圖／新頭殼）
▲ 重啟核四公投案正方代表的黃士修在意見說明會上威脅台電核能處長許永輝「身家安頓好了吧」，今黃再嗆「會戰到最後一刻，法院見」。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-11-19 16:45:44

中央選舉委員會昨舉行第二場公投電視說明會，重啟核四公投案正方代表的黃士修，當場對擔任反方代表的台電核能處長許永輝放話，已經準備好一份刑事告發狀草稿，「許處長，你的身家安頓好了吧」，被指控公然恐嚇、威脅。 面對民進黨陣營喊告，黃士修在網路上放話「如果不爽你來反告我啊 」後，今（19日）再發出聲明，撂話「一個人對抗國家機器，習慣了。我會戰到最後一刻，法院見」。

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黃士修在公投電視說明會上，語帶威脅向許永輝說「我誠心建議你，等下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可以在法庭上作為指控你的不利證據，許處長，你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休，所以請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是要成全你呢？」

面對發言引發爭議。黃士修聲明表示，真相是，核四廠在2014年的試運轉和安檢是一起做的。許永輝執行試運轉，在相關程序書上簽名，由安檢小組專家再驗證。例如清大核工的葉宗洸教授就全程參與，相關文件都有保存。許永輝完全迴避核四廠重啟規劃書一事，這是在許永輝擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。

黃士修再指出，規劃書也提到核四廠一號機已通過安檢，封存期間所有設備妥善可用，福島後相關改善工程無技術困難，重啟時程和預算約5年500億元。

黃士修也主張，據聞民進黨將動用律師團提告他觸犯恐嚇罪，他深感訝異這是什麼法盲邏輯？告發瀆職等犯罪事實，是公民應盡的責任。瀆職罪是10年以上有期徒刑，甚至可判無期徒刑或死刑。如果許永輝要入監坐牢，當然必須安頓家人孩子，民進黨大動作說依法告發的他是流氓，難道全國律師都是為流氓服務的黑幫組織嗎？

黃士修也稱，反核團體與時代力量黨主席陳椒華在11月9日召開記者會，不滿當年的核四安檢通過，對前經濟部長張家祝告發登載不實罪，一模一樣的事情，10前反核方才幹過，換成黃士修就變成恐嚇，其實只是想掩蓋核四廠重啟規劃書這份關鍵文件的存在。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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