嗆許永輝「身家安頓好了吧」恐挨告　黃士修再嗆：法院見

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面對發言引發爭議。黃士修聲明表示，真相是，核四廠在2014年的試運轉和安檢是一起做的。許永輝執行試運轉，在相關程序書上簽名，由安檢小組專家再驗證。例如清大核工的葉宗洸教授就全程參與，相關文件都有保存。許永輝完全迴避核四廠重啟規劃書一事，這是在許永輝擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。
黃士修再指出，規劃書也提到核四廠一號機已通過安檢，封存期間所有設備妥善可用，福島後相關改善工程無技術困難，重啟時程和預算約5年500億元。
黃士修也主張，據聞民進黨將動用律師團提告他觸犯恐嚇罪，他深感訝異這是什麼法盲邏輯？告發瀆職等犯罪事實，是公民應盡的責任。瀆職罪是10年以上有期徒刑，甚至可判無期徒刑或死刑。如果許永輝要入監坐牢，當然必須安頓家人孩子，民進黨大動作說依法告發的他是流氓，難道全國律師都是為流氓服務的黑幫組織嗎？
黃士修也稱，反核團體與時代力量黨主席陳椒華在11月9日召開記者會，不滿當年的核四安檢通過，對前經濟部長張家祝告發登載不實罪，一模一樣的事情，10前反核方才幹過，換成黃士修就變成恐嚇，其實只是想掩蓋核四廠重啟規劃書這份關鍵文件的存在。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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