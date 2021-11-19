名家論壇》韋安／公投對決，藍營恐慘敗收場

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不過，10天後，11月12日至11月15日，同一媒體相同議題所作的追蹤民調，數據則明顯變化。
「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」，支持度者比例全面下滑，依次為45.3%、48.0%、54.9%、55.9%。不同意者比例則全面上揚，依次為：43.9%、37.7%、54.9%、38.1%、37.0%。
雖然，目前為止四項公投還是一面倒地，全數同意大於不同意，但正反差距都在縮小中。
「重啟核四」同意、不同意差距由原本9.3%，變成2.0%；「珍愛藻礁」由14.3%，變成10.3%；「公投綁大選」由20%，縮小為16.8%；「反萊豬進口」由24.%，變成18.9%。
從這些民調數字的變化，可以看出，之前民進黨對四項公投，都採取放任不理的態度，但開始全反擊，府院黨統一步驟、統一說辭，立即有效讓民意發生劇變動：
一，同意、不同意比例全數縮小，其中「重啟核四」民意產生劇烈變動，同意不同意差距由原本9.3%，變成2.0%，縮小幅度達7.3%。其它3項縮小幅度為3—5%。
二，本來「珍愛藻礁」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」，三項這公投，都有過半數民意支持，如今「珍愛藻礁」已無法過半，只剩下後兩項。
三，「重啟核四」支持與反對的民意劇烈變動，後續有可能不同意比例超越同意比例。
有人認為這些，只是因為民進黨此刻全力動員的短期現象，後續還會回歸到民意基本面。不過在這次公投藍綠對決中，民進黨的組織、策略、分工、論述，都環環緊扣。戰力和危機感也遠勝對手。黨內要角如賴清德、鄭文燦，把公投戰打成2022和2024，與己權力競爭相關的前哨戰。
反觀國民黨，應對則是章法不濟。黨中央除喊出「四個同意」之外，沒有強大統一的論述，或是即使有，也無法全力宣傳，和在內部形成共識。而是讓各級民代自由發揮，各處挺公投活動，看不出中央統一規劃和協調的身影。甚至還有藍營重要涉美幹部，在萊豬議題上與黨中央「唱反調」，內部人士批評自己人請纓上公投辯論是為了「出風頭」。
本來，在民意對四項公投基本全面支持之下，若3項以上過關，就能證明國民黨能夠站在民意一邊，取得在野重大勝利。2過2不過，則是藍綠打成平手。
不過，離1218不到一個月，國民黨如果無法調整策略，黨中央發揮強力的領導作為，最後可能只剩下「反萊豬進口」一項過關。再次讓民進黨逆轉勝，則無疑是藍營的重大挫敗。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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