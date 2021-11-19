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內幕／朱立倫說同舟計畫不為個人　傅崐萁黨證早準備做了

▲傅崐萁昨（18）日已經悄悄恢復國民黨籍，即刻生效。（圖／NOWnews資料照片）
▲傅崐萁昨（18）日已經悄悄恢復國民黨籍，即刻生效。（圖／NOWnews資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-19 12:54:13｜2021-11-19 12:56:46

國民黨中常會日前通過同舟計畫，跳過考紀會，放寬被開除黨籍者恢復黨籍的資格限制，被黨內質疑是為前花蓮縣長傅崐萁開巧門。不過，儘管黨內反彈，兩名前考紀會主委魏平政及葉慶元更聯名呼籲黨主席朱立倫不要讓黨紀淪為笑柄，但據了解，傅崐萁已經悄悄恢復國民黨籍，正式從無黨籍立委變回國民黨立委，昨日生效，國民黨中央也早在同舟計畫通過前，就決定要做傅崐萁的黨證了。

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雖國民黨主席朱立倫一再強調，同舟計畫是為了讓更多人回娘家，並非為特定人設計的制度，但據了解，早在黨中央送同舟計畫到中常會通過前，就已經跟傅崐萁要好了照片、準備做黨證，必定讓傅崐萁恢復黨籍的意圖不言而喻。

事實上，傅崐萁在自前黨主席吳敦義時期，就千方百計，希望回到國民黨，後來2020年國民黨總統、立委大敗，吳敦義請辭後，傅崐萁再度透過代理主席林榮德，希望「趁亂」回到國民黨，不過，當時黨高層除了林榮德以外皆反對，考紀委員也不斷以流會的方式，不處理傅崐萁的案子，最終時任考紀會主委的魏平正更因此辭職，擋了下傅崐萁的恢復黨籍案。

後來新任主席江啟臣上任後，江的態度也是認為應該按照程序走，傅崐萁的恢復黨籍案就此石沈大海。

直到今年黨主席選舉期間，傅崐萁大力相挺朱立倫，當時黨內就在關注，朱立倫當選後要如何處理傅崐萁的恢復黨籍案，尤其是當時朱系人馬包括台北市議員徐巧芯、現任文傳會副主委林家興等人，全部都大力反對傅崐萁不按照程序回到國民黨。

不出所料，黨內人士認為，朱立倫的「報恩」非常快，直接跳過考紀會，用同舟計畫大開巧門，為傅崐萁恢復黨籍解套，讓不少人對於此種做法十分失望。

國民黨務高層則解釋，傅崐萁在代理主席林榮德時期，已經提出恢復黨籍申請，雖考紀會沒有開會，但後來花蓮縣黨部都已經補齊相關資料，因此恢復黨籍的申請案一直都有效並存在，這一次的恢復黨籍就是根據上一次的申請案處理。

據了解，明日花蓮縣黨部要舉辦地方黨慶及新入黨集體宣誓活動，朱立倫以及組發會主委許宇甄都會出席，雖流程上並沒有傅崐萁本人，僅有花蓮縣長徐榛蔚，但地方人士普遍認為，朱立倫來花蓮，傅崐萁怎麼可能不出席？更有望在明天的場合直接授證給傅崐萁。

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