內幕／朱立倫說同舟計畫不為個人　傅崐萁黨證早準備做了

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事實上，傅崐萁在自前黨主席吳敦義時期，就千方百計，希望回到國民黨，後來2020年國民黨總統、立委大敗，吳敦義請辭後，傅崐萁再度透過代理主席林榮德，希望「趁亂」回到國民黨，不過，當時黨高層除了林榮德以外皆反對，考紀委員也不斷以流會的方式，不處理傅崐萁的案子，最終時任考紀會主委的魏平正更因此辭職，擋了下傅崐萁的恢復黨籍案。
後來新任主席江啟臣上任後，江的態度也是認為應該按照程序走，傅崐萁的恢復黨籍案就此石沈大海。
直到今年黨主席選舉期間，傅崐萁大力相挺朱立倫，當時黨內就在關注，朱立倫當選後要如何處理傅崐萁的恢復黨籍案，尤其是當時朱系人馬包括台北市議員徐巧芯、現任文傳會副主委林家興等人，全部都大力反對傅崐萁不按照程序回到國民黨。
不出所料，黨內人士認為，朱立倫的「報恩」非常快，直接跳過考紀會，用同舟計畫大開巧門，為傅崐萁恢復黨籍解套，讓不少人對於此種做法十分失望。
國民黨務高層則解釋，傅崐萁在代理主席林榮德時期，已經提出恢復黨籍申請，雖考紀會沒有開會，但後來花蓮縣黨部都已經補齊相關資料，因此恢復黨籍的申請案一直都有效並存在，這一次的恢復黨籍就是根據上一次的申請案處理。
據了解，明日花蓮縣黨部要舉辦地方黨慶及新入黨集體宣誓活動，朱立倫以及組發會主委許宇甄都會出席，雖流程上並沒有傅崐萁本人，僅有花蓮縣長徐榛蔚，但地方人士普遍認為，朱立倫來花蓮，傅崐萁怎麼可能不出席？更有望在明天的場合直接授證給傅崐萁。