顏值不輸孫芸芸！孫道存么女被酸靠爸　黯然退出時尚圈

太平洋電纜集團前董事長孫道存17日罹癌病逝，享壽72歲。他一生情史豐富，與第二任妻子何念慈生下孫瑩瑩、孫芸芸與孫智宏後，又與女星顏寧生了女兒孫婕柔與2個兒子，今年32歲的孫婕柔，在2014年曾短暫踏入時尚圈，卻遭到四面八方輿論攻擊，只好黯然退出。





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▲孫婕柔2014年曾短暫踏入時尚圈，被封為新一代名媛。（圖／翻攝孫婕柔IG）

▲名媛孫芸芸在孫婕柔心中，才是第一女神。（圖／資料照）

孫婕柔身高僅160公分，卻遺傳明星媽媽的高顏值，皮膚細緻嫩白，不輸同父異母的二姊孫芸芸，2014年自美國洛杉磯返台，初次踏入時尚圈，被媒體封為新一代指標名媛，不過每回亮相派對，話題總圍繞在豪門背景，讓她飽受攻擊，網友紛紛攻佔她的社群平台，狠酸她靠爸、靠姊才能沾光搏版面。各種難堪的批評讓她招架不住，孫婕柔只好公開喊話，不想和別人比較，也不願成為別人的影子，「我們全家人都覺得她（孫芸芸）是女神。」





▲孫婕柔和媽媽顏寧感情很好，但心裡仍期盼有一個完整家庭。（圖／翻攝孫婕柔IG）

不過，身為孫道存年紀最小的女兒，父親對她關懷無微不至，常常早、中、晚照三餐打電話關心，孫婕柔當時接受媒體訪問，短短幾小時拍照過程，孫道存就狂打5通電話叮嚀食衣住行，連女兒有喜歡對象也不例外，「如果開了新餐廳，爸爸會幫我訂位，叫我去吃。」





孫婕柔細數父親優點，強調父母都很保護她，但內心渴望父母在一起，「小時候我嚮往的是，能擁有一個自己完整的家。」這個願望因孫道存病逝，如今更無法實現，她也長年住在海外，低調淡出時尚圈。



