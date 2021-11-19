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中市垃圾沒處去？ 何文海批焚化廠歲修就沒轍

▲中市文山焚化廠適逢歲修期間，垃圾山堆積惡臭熏天令人難以忍受。(圖／何文海服務處提供2021.11.19)
▲中市文山焚化廠適逢歲修期間，垃圾山堆積惡臭熏天令人難以忍受。(圖／何文海服務處提供2021.11.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-19 15:15:27

台中市3座垃圾焚化廠，近期焚化爐分別進行了每半年一次的例行歲修，歲修期程長達一個月，因適逢歲修期間，垃圾焚燒的效率大幅縮減，市議員何文海在接獲民眾反映，社區垃圾沒有如期被清運消息後，前往文山焚化廠查看，發現大批清潔車為了等待進廠而大排長龍，隊伍長達400公尺，垃圾山堆積得比從前都還要高，惡臭熏天令人難以忍受。

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何文海指出，垃圾焚化廠適逢歲修期間，垃圾焚燒的效率大幅縮減，因此造成各家垃圾車進廠遇到嚴重塞車情形，平均都要排隊等大約5、6個小時，最嚴重還需等到10個鐘頭才可以傾倒垃圾。也因為垃圾車傾倒廢棄物的效率嚴重受阻，接連影響各社區、家戶的垃圾無法按照時間清運，家用垃圾在社區堆積滿滿，造成民怨四起。


何文海表示，台中地區的焚化廠問題已經存在多年，也為此多次在議會質詢時提出該議題的改善需求，卻未曾見到環保局的實際作為，現任環保局長上任以來已經過了三年多，台中市的垃圾問題從未解決，每次都把歲修當作垃圾堆積的藉口，但是台北市跟台中市同樣都是三座焚化廠，台北市就從來沒有垃圾在地上堆積的狀況，台中市環保政策失敗，是環保局長無能的表現。


文山焚化廠裡的垃圾堆積如山，不但會孳生蚊蟲，還會影響空氣品質，何文海建議，應儘快另尋適合的地點，經過謹慎環評後，新建焚化廠，以弭平台中市垃圾焚化量能不足的棘手情況。


台中環保局指出，文山焚化廠進行今年下半年度歲修作業，該廠共有3座爐體，採三爐體輪流歲修，以避免家戶垃圾無法去化；歲修期間垃圾車進廠時間拉長，容易造成排隊現象，環保局已啟動掩埋場進行暫置機制，致力縮短垃圾車等待時間。


環保局長陳宏益表示，按往年歲修期間垃圾調度執行方式，三廠間垃圾調度採互相支援調配，考量今年台中市垃圾處理量能偏低，主要與垃圾熱值上升及焚化爐老舊有關，目前后里廠已完成歲修作業，烏日廠歲修作業中，因應文山廠即將進行歲修，將持續辦理三廠垃圾調度作業，請市民朋友響應垃圾減量，也請清運業者共體時艱，共同做好垃圾清運作業。

▲垃圾焚化廠進行例行歲修，文山焚化廠等待垃圾車進廠大排長龍(圖／何文海服務處提供2021.11.19)
▲垃圾焚化廠進行例行歲修，文山焚化廠等待垃圾車進廠大排長龍(圖／何文海服務處提供2021.11.19)

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