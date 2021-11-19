光洋科董座、臨股會鬧雙胞吵什麼？爭議點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對指控，馬堅勇則對外回應，各項交易一切依法合規，在活化資產原則下，推動落實循環經濟，他與法律團隊將為清白奮戰，並強調公司一切營運如常，指揮體系不變。同時光洋科也發出重訊指出，董事會以臨時動議方式解任董事長職務，已明顯違反《公開發行公司董事會議事辦法》第3條第4項之規定，強調馬堅勇仍為光洋科之合法有效董事長。
光洋科董事長鬧雙胞、臨時股東會也鬧雙胞！光洋科獨立董事吳昌伯已於11月5日宣布召集12月27日股東臨時會，但另一獨董吳美慧卻於11月9日宣布搶先於12月24日召集股東臨時會，吳昌伯隨後向智慧財產及商業法院對吳美慧聲請定暫時狀態處分，禁止吳召集光洋科12月24日股東臨時會。
而以馬堅勇為首的公司派、以王炯棻為首的市場派，雙方陣營同時也分別刊登廣告隔空叫囂。其中市場派廣告標題寫著「馬堅勇霸佔光洋科董座，公權力應強力排除」、「重訊公告改改改，馬堅勇搞得我好亂啊」，而由光洋科員工自發性組成的「光洋撐傘團」，也以「全民一起抗禿鷹，拒絕台鋼盟」回擊。
前（17）日王炯棻召開記者會指出，光洋科是透過台鋼盟旗下的富達航太成功開發半導體關鍵銅合金靶材，才協助公司成為台積電供應商，強調台鋼不是禿鷹，認為光洋科就像是乾兒子，「但現在長大了就想自己自立」，很錯愕，覺得被「傷透了心」，因此針對被叫「禿鷹」一詞，前往台北地檢署按鈴提吿。
馬堅勇公司派不甘示弱，昨（18）日馬堅勇偕同律師召開記者會，表示王自稱為新任董事長，但實際上11月5日董事會上，董事玉璟有限公司並未被提名為董事長，自然也就沒有當選董事長的可能。又王炯棻雖被推舉為董事長，但個人不具光洋科之董事身分，依法不得被推選為董事長。
至於針對王炯棻表示馬堅勇私自同意延展與新創環保科技的不動產買賣契約解約期限，涉及財報不實，馬派律師嚴厲斥責台鋼集團惡意扭曲事實，況且董事會早經全體董事同意授權馬處理該事件，何來「私自同意」。
另外，王炯棻指光洋科是透過台鋼盟旗下的富達航太成功開發半導體關鍵銅合金靶材，馬堅勇也反駁，表示自己為該專案計畫的總設計師與總工程師，全程掌握專案進度，當年委託富達進行代工時，富達尚未成為台鋼旗下集團，專業技術均來自光洋科，對於王的說法感到不可思議。不過，王今日也回應，富達代工鍛打靶材，才是協助完成光洋科進入台積電供應鏈的最後一哩路，雙方依舊各說各話，宛如羅生門。