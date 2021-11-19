竹縣公共安全防災論壇 強化老舊建物及高科技廠房防災

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宣明智說，感謝新竹縣消防局打火兄弟們全力付出，冒著生命危險穿梭火場，讓他深深體會到這是重要的議題，環境變遷，不管是廠房日異月新或高樓不斷蓋起，人口更加密集，他建議各公司工安會除自我強化外，應時常橫向聯繫及相互檢視對方廠房，可以立即發現問題，橫向工安會組織，能有效達到互助效果。
新竹縣消防局長孫福佑說，新竹縣是傳統文化及現代化科技業的重鎮，在舊文化的保存與新科技的雙重衝擊下，在防災安全上更應以高規格來看待，110年遠見雜誌競爭力調查中，新竹縣政府於「消防公共安全與消防」面向全國排名第6名，未來將藉由此次論壇學者專家及與會人員的分享經驗，持續加強本縣公共安全，持續為民眾的安全把關。
他說，針對高雄城中城火災的老舊複合式大樓稽查以及本縣今年1月接管竹科園區的消防工作，透過論壇討論檢視這2項工作，讓消防工作更加完善，目前會針對加強老舊住宅的安裝住警器及滅火器等防災措施著手，而高科技廠房會針對危險物質等，做更精準的掌控。
本次論壇，特別邀請學有專精之講師與科技部新竹科學園區、新竹工業園區、縣府各局處及業務相關人員等共同討論。會中林金宏講師(前消防署火災預防組組長)分享老舊建築物防災安全管理，聯華電子股份有限公司消防隊的鍾玉慰隊長則分享其廠區防災實務的管理經驗，會中參與人員討論熱烈，互相分享各自工作上之防災管理經驗。