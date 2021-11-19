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竹縣公共安全防災論壇 強化老舊建物及高科技廠房防災

▲新竹縣政府消防局舉辦公共安全防災論壇，強化老舊建物及高科技廠房防災作為。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府消防局舉辦公共安全防災論壇，強化老舊建物及高科技廠房防災作為。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-19 15:21:09

新竹縣政府表示，城市的發展，除了加強新興重劃區規劃外，也需重視已發展區域中原有建築物的防災，新竹縣都市集中發展下，隨著科技園區廠商的進駐帶來的人口移入，嶄新的建築物接續設立，原先傳統的建築物型態也轉變成新的樣貌，新竹縣消防局今天(19)日特別舉辦「新竹縣公共安全防災論壇」，邀集國內專家學者、各縣市消防局及百家廠商相關工安環安人員共同參與討論防災議題及經驗交流，期能提升各單位公共安全防災知識，強化防災作為。

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新竹縣長楊文科說，在今年高雄發生城中城大樓火災事件，在第一時間他與在坐的聯電榮譽副董事長宣明智都相當關心，他便立即指示消防局檢視縣內及新竹科學園區是否有類似的老舊複合式大樓；本縣接管竹科消防業務，面對各種災害類型的高科技廠房，如何強化預防及管理措施，避免災害發生，也是今天論壇要研議的課題。放眼新竹縣發展，應對公共安全更加重視，探討如何能做的更好，感謝大家參與及支持。

宣明智說，感謝新竹縣消防局打火兄弟們全力付出，冒著生命危險穿梭火場，讓他深深體會到這是重要的議題，環境變遷，不管是廠房日異月新或高樓不斷蓋起，人口更加密集，他建議各公司工安會除自我強化外，應時常橫向聯繫及相互檢視對方廠房，可以立即發現問題，橫向工安會組織，能有效達到互助效果。

新竹縣消防局長孫福佑說，新竹縣是傳統文化及現代化科技業的重鎮，在舊文化的保存與新科技的雙重衝擊下，在防災安全上更應以高規格來看待，110年遠見雜誌競爭力調查中，新竹縣政府於「消防公共安全與消防」面向全國排名第6名，未來將藉由此次論壇學者專家及與會人員的分享經驗，持續加強本縣公共安全，持續為民眾的安全把關。

他說，針對高雄城中城火災的老舊複合式大樓稽查以及本縣今年1月接管竹科園區的消防工作，透過論壇討論檢視這2項工作，讓消防工作更加完善，目前會針對加強老舊住宅的安裝住警器及滅火器等防災措施著手，而高科技廠房會針對危險物質等，做更精準的掌控。

本次論壇，特別邀請學有專精之講師與科技部新竹科學園區、新竹工業園區、縣府各局處及業務相關人員等共同討論。會中林金宏講師(前消防署火災預防組組長)分享老舊建築物防災安全管理，聯華電子股份有限公司消防隊的鍾玉慰隊長則分享其廠區防災實務的管理經驗，會中參與人員討論熱烈，互相分享各自工作上之防災管理經驗。

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