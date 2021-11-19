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施打疫苗 降低惡化重症風險內湖國泰診所家庭醫學科主治醫師李佩璇說明，
新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌三者，在人體產生相似呼吸道症狀，皆可出現咳嗽、喉嚨不適、發燒等症狀，也都有可能進入重症及死亡。
此外，同時感染流感和新冠肺炎，嚴重度和死亡率將更高，兩者先後感染也會增加重症比率。已有不少研究發現施打流感疫苗，有助於降低感染新冠肺炎後惡化成重症的風險；美國也進一步研究發現，施打肺炎鏈球菌疫苗後感染新冠病毒，其重症、死亡率明顯下降3成左右。
哪些族群建議新冠疫苗和流感疫苗外，應考慮肺炎鏈球菌疫苗？1. 65歲以上。
2. 5歲以下。
3. 18歲（含）以上未滿65歲高風險族群。
甲、脾臟功能缺損或脾臟切除
乙、先天或後天免疫功能不全（含括愛滋病毒感染者）
丙、人工耳植入者
丁、慢性疾病患者，包括：慢性腎病變、慢性心臟疾病、慢性肺臟病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化患者、酒癮者、菸癮者等
戊、腦脊髓液滲漏者
己、接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者
接種流感及肺炎鏈球菌疫苗後 注意三個時間點1、2分鐘使用抗血小板、抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
2、30分鐘為預防立即型嚴重過敏，接種疫苗後觀察30分鐘，無不適症狀時再離院。
3、48小時約有1-2%可能有發燒反應，應告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考。接種48小時後仍持續發燒（耳溫> 38.5 ℃）時，可能另有感染或其他發燒原因。
與醫師討論後接種疫苗 建立身體保護力然而，若非肺炎鏈球菌感染高風險者，本季建議施打新冠疫苗>流感疫苗，兩劑至少間隔7天再施打基於施打疫苗後因人而異的免疫副作用，無法確知施打後有何反應，但兩種疫苗不良反應都是短暫性，7天左右會消失；若為肺炎鏈球菌感染高風險者，本季建議施打新冠疫苗>流感疫苗>肺炎鏈球菌疫苗，並至感染科、胸腔科或疫苗門診與醫師討論接種時程。
資料來源：健康醫療網 我該打新冠、流感還是肺鏈疫苗？ 家醫科醫師一次解析
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