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竹縣北平華德福學校轉型重生 楊文科受邀鑿刻校名木匾

▲新竹縣北平華德福學校轉型重生，縣長楊文科受邀鑿刻校名木匾。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣北平華德福學校轉型重生，縣長楊文科受邀鑿刻校名木匾。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-19 15:26:46

新竹縣北平國小因少子化浪潮，10年前新生僅有1人，校方和縣府積極合作，成功帶領學校轉型為新竹縣第一所公立華德福實驗學校，歷經新校舍工程，今年9月順利在全新校園開學，教師團隊帶領木工課程學生一起鑿刻校名木匾，今(19)日邀請縣長楊文科一起在木匾上鑿刻，象徵共同見證學校轉型重生與發展。

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新竹縣長楊文科表示，很高興能參與北平華德福實驗學校校名木匾的鑿刻，謝謝王紹先校長努力改造轉型，讓學校破繭而出，成為全國第一所公立公營的華德福實驗學校，也成功吸引學生來就學。

北平華德福實驗學校校長王紹先指出，華德福主要教學課程符合孩子的意識發展，追求身體、情感和意志的平衡，小學階段安排大量體驗課程，所謂真實的學習，不使用3C產品，希望孩子在健康情況下學習。學校沒有固定考試，沒有課本和習作，所有教師必須清楚每個孩子現在需要什麼，而決定教什麼，是很有挑戰性的實驗課程。過程中孩子得到療癒，視喜歡來上學的，家長也因此生活品質獲得提升。

校方指出，今年九月北平華德福實驗學校在全新的校園開學，教師團隊便開始一起鑿刻學校校名木匾，一方面對應華德福學校5年級開始的木工課程，一方面教師團隊在校內共同努力工作這個圖像，能成為孩子的榜樣，同時也凝聚教師的團隊力量。校方邀請縣長楊文科一起鑿刻，賦予學校校名木匾祝福和力量，也見證縣府與學校教育合作實踐的動人故事。

王紹先說，100學年他接任北平國小，因少子化的浪潮，新生只有1人，當時透過許多策略方法，與縣府合作帶領學校順利轉型為公立華德福實驗學校，轉型及校舍重建期間，得到縣政府及許多貴人的協助，他把這些歷程和故事寫成《該校新生一名》這本書，期待這些正向力量被看見，今天(19日)特別贈送新書給縣長和教育處長，希望縣府持續支持學校發展。

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