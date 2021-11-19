片場誤殺案再翻轉！場記怒告亞歷鮑德溫：根本沒開槍戲

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）10月21日在拍攝新片《Rust》過程中，不慎用道具槍誤殺女攝影師Halyna Hutchins，引發外界譁然，除了演員責任外，槍械管理師、副導演也難辭其咎，而當時真實狀況一再翻轉，場記人員米歇爾（Mamie Mitchell）17日開記者會指控當天劇本上根本沒有開槍戲，亞歷鮑德溫在未經檢查下開槍的魯莽行為，根本是在玩「俄羅斯輪盤」，決定向他和製作人提告。





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▲場記人員米歇爾（Mamie Mitchell）痛哭表示，劇本上根本沒有開槍戲。（圖／美聯社）

▲亞歷鮑德溫開槍誤殺攝影師，還被工作人員提告重大疏失。（圖／美聯社）

按照米歇爾說法，當時劇本裡只要求拍攝3個鏡頭，包括亞歷鮑德溫的眼睛、肩膀上的血跡，以及把手伸向槍套並掏槍的畫面，並沒有要求他當下對任何人開槍，沒想到他擅自射擊誤傷女攝影師，加上槍械師Hannah Gutierrez、副導演Dave Halls都未盡責檢查槍枝，魯莽行為造成悲劇。





槍擊事件發生當下，米歇爾是第一時間報警者，她說，自己就站在亞歷鮑德溫旁4呎（約1.2公尺），近距離目擊慘案，飽受精神折磨，導致產生創傷後壓力症候群現象，「一遍又一遍地回想起槍響那刻」。不只場記人員，目擊事發經過的燈光總監Serge Svetnoy，10日也向亞歷鮑德溫和製作人提出告訴，指摘他們在片場的疏忽，讓全體工作人員都陷入危險。



