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奇美博「聖誕週末」12/18起搖滾登場 今年主打英倫風情

▲奇美博物館的幸福聖誕樹，洋溢濃濃聖誕氛圍（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館的幸福聖誕樹，洋溢濃濃聖誕氛圍（圖／奇美博物館提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-11-19 16:21:49｜2021-11-19 16:21:57

廣受好評口碑不斷的奇美博物館「聖誕週末」又來了！今年以「美妙聖誕」為主題，主打「英國」、「搖滾」兩大元素，內容包括聖誕大舞會、聖誕市集、音樂饗宴、舞蹈表演、星光電影、V&A國際特展、常設典藏推薦等，透過一系列豐富多元的企劃，打造一場溫馨且富有藝文氣息的西洋聖誕派對，活動將於12/18起連續兩個週末登場。

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奇美博物館表示，「2021聖誕週末」以年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》為發想，主題為「美妙聖誕」，希望在疫情籠罩的大環境下，仍然可以帶給民眾充滿希望的美妙事物，讓大家不用出國就能感受置身歐美的過節氛圍。由於該展為英國倫敦頂尖博物館「V&A」所策畫，內容原汁原味來自英國，因此聖誕活動特別營造濃濃的「英國」情調，並加入「搖滾」風格增添輕鬆歡樂的氛圍，從象徵英國的米字旗、紅色電話亭到英國搖滾樂等元素都融入活動之中。

▲「2021奇美聖誕週末」歡迎大小朋友一起來場英式搖滾（圖／奇美博物館提供）
▲「2021奇美聖誕週末」歡迎大小朋友一起來場英式搖滾（圖／奇美博物館提供）
本次聖誕老公公將帶領超high的搖滾樂團熱情開場，一年一度的廣場聖誕大舞會以「經典搖滾」為主題，邀請民眾狂歡共舞；戶外星光電影則精選英國熱門大片如哈利波特、納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥等輪番放映。音樂節目表演有搖滾樂團、聲樂、鋼琴、四重奏、管弦樂等各種類型，舞蹈有踢踏舞、芭蕾舞、街舞等多元舞種，總計每日逾16場節目供民眾欣賞。此外，最受民眾歡迎的「聖誕市集」匯集異國美食、文創手作等約80個風格攤位，民眾可以喝杯溫暖的熱紅酒、熱可可，配上英國知名小吃炸魚薯條、英式傳統點心司康，品嘗帶有節慶感的幸福滋味。


為了提前讓民眾感受聖誕氣氛，奇美博物館的「幸福聖誕樹」今天於繆思廣場正式亮相，13公尺高的樹體除了有彩球、星星點綴之外，也加入全新的粉紅色系呼應活動主題「美妙」意象，同時傳遞堅強溫柔的力量與美好的祝福，活動4天晚間將搭配聖誕燈光秀，展現五彩斑斕的絢麗景致。奇美博物館「聖誕週末」將於12/18（六）、12/19（日）、12/25（六）、12/26（日）每天14:0022:00展開，購票內容請洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org

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