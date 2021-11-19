HBL／能仁提前晉級12強 坦克史魯齊卻無預警熄火
110學年度HBL男子組16強，能仁家商今(19)日以87:58擊敗成功高中，預賽2連勝提前收下12強門票，不過當家中鋒「坦克」史魯齊連2天熄火，中斷他在HBL連續得分雙位數紀錄，賽後坦言總是想太多影響表現。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-19 16:32:05
能仁昨天對上球風神似治平高中，且治平教頭吳建龍為昔日能仁主將也常指導史魯齊，兩軍對彼此都相當熟悉，果真昨天交手治平就祭出區域防守，讓史魯齊打的綁手綁腳，全場7投3中，只拿到8分，中斷從上屆開始的連8場得分上雙紀錄。
今天改戰從資格賽晉級的成功高中，史魯齊仍找不回狀態，全場6投僅1中，貢獻3分4籃板1阻攻，靠著其他4名隊友得分上雙、點點開花，最終能仁以29分之差大勝。
能仁教練李正豪感覺史魯齊這2場特別沒自信，該進的球都打不進，史魯齊則認為，信心沒受到打擊，是自己想太多、太想表現才影響場上發揮，「今天打得有點悶，連跑起來都不像自己了。」
能仁今天確定提前挺進12強，明天預賽最後一戰將對上實力較接近的東泰高中，「12強是基本盤，一定要打進的，如果我這點沒打開，我們會很難贏，希望明天能找回比賽感覺。」