核四重啟代表黃士修出言恐嚇許永輝 綠營民代按鈴申告
中選會昨（18）日舉辦第2場公投意見的發表會，核四重啟方代表黃士修的發言過程中，語帶威脅恐嚇反方代表台電主管許永輝及其家人；民進黨新北市議員張志豪今（19）日偕同新北市議員擬參選人李宇翔、律師房彥輝與蔡鴻燊等人，前往新北地檢署按鈴申告黃士修。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-19 16:44:15
張志豪認為，國民黨提出重啓核四的公投，已造成新北巿民的恐懼和不安，黃士修沒有提出任何安全的根據和有力說明，反倒以恐嚇言論威脅官員和家人，令人憤怒；並強力呼籲國民黨主席朱立倫，不要躲在黃士修的背後，放任其恐嚇官員，國民黨代表已做出最壞的社會示範，朱立倫應出面鄭重道歉！
張志豪指出，「辯論是要讓真相越辯越明，是民主的展現，不是用來讓人噤聲的手段」，但在昨日公投意見的發表會上，黃士修竟說，「許處長，你的身家安頓好了嗎？聽說你太太一直希望你早點退休，所以請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是要成全你呢？」在全國人民的注目下公然恐嚇公務員。
李宇翔表示，黃士修拿不出道理說服人，就用恐嚇的方式，不僅缺乏科學的證據，更缺乏民主素養，且至今未見國民黨有任何表態，難道國民黨是包庇言論暴力的政黨嗎？因此要求黃士修及朱立倫主席必須出面向台電的許永輝處長，以及社會大眾道歉。
律師房彥輝說，公共事務的討論，應秉持理性論辯、實事求是的精神，而不是動輒以恐嚇威脅的非理性言語進行，黃先生所謂的「許處長，你的身家安頓好了吧？」這樣的惡害告知的言論內容，足以讓人心生恐懼，可能已涉及刑法第305條的恐嚇危害安全罪，甚至有153條的煽惑他人犯罪的問題。